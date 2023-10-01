В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке в украинском городе
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке в украинском городе. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, первым - в 22.15 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и в Николаевской области, затем - в 22.47 - в Харьковской области.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.