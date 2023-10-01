https://ria.ru/20231001/transporter-1899745190.html

В Греции танковый транспортер задавил женщину во время военных учений

В Греции танковый транспортер задавил женщину во время военных учений - РИА Новости, 01.10.2023

В Греции танковый транспортер задавил женщину во время военных учений

Танковый транспортёр задавил пожилую женщину во время военных учений "Парменион" в Греции, передаёт греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T13:35

2023-10-01T13:35

2023-10-01T13:35

в мире

греция

аттика

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АФИНЫ, 1 окт - РИА Новости. Танковый транспортёр задавил пожилую женщину во время военных учений "Парменион" в Греции, передаёт греческое общественное телевидение ERT. ЧП произошло в воскресенье утром в городке Оропос в восточной Аттике. По информации ERT, 70-летняя женщина попыталась перейти дорогу во время прохождения военной колонны, участвующей в учениях "Парменион". Учения "Парменион" проводятся ежегодно, это крупнейшие военные учения Греции, в них принимают участие все три рода вооруженных сил, Командование специальных операций, силы безопасности и гражданская защита. В понедельник в рамках учений на всей территории Греции прозвучат сирены воздушной тревоги гражданской защиты. Одновременно со звуком сирен тревоги будут бить в колокола храмов.

https://ria.ru/20231001/ispaniya-1899741204.html

греция

аттика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, греция, аттика