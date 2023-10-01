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В Греции танковый транспортер задавил женщину во время военных учений - РИА Новости, 01.10.2023
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13:35 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/transporter-1899745190.html
В Греции танковый транспортер задавил женщину во время военных учений
В Греции танковый транспортер задавил женщину во время военных учений - РИА Новости, 01.10.2023
В Греции танковый транспортер задавил женщину во время военных учений
Танковый транспортёр задавил пожилую женщину во время военных учений "Парменион" в Греции, передаёт греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T13:35
2023-10-01T13:35
в мире
греция
аттика
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АФИНЫ, 1 окт - РИА Новости. Танковый транспортёр задавил пожилую женщину во время военных учений "Парменион" в Греции, передаёт греческое общественное телевидение ERT. ЧП произошло в воскресенье утром в городке Оропос в восточной Аттике. По информации ERT, 70-летняя женщина попыталась перейти дорогу во время прохождения военной колонны, участвующей в учениях "Парменион". Учения "Парменион" проводятся ежегодно, это крупнейшие военные учения Греции, в них принимают участие все три рода вооруженных сил, Командование специальных операций, силы безопасности и гражданская защита. В понедельник в рамках учений на всей территории Греции прозвучат сирены воздушной тревоги гражданской защиты. Одновременно со звуком сирен тревоги будут бить в колокола храмов.
https://ria.ru/20231001/ispaniya-1899741204.html
греция
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в мире, греция, аттика
В мире, Греция, Аттика
В Греции танковый транспортер задавил женщину во время военных учений

В Греции танковый транспортер задавил пожилую женщину во время военных учений

© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 1 окт - РИА Новости. Танковый транспортёр задавил пожилую женщину во время военных учений "Парменион" в Греции, передаёт греческое общественное телевидение ERT.
ЧП произошло в воскресенье утром в городке Оропос в восточной Аттике.
По информации ERT, 70-летняя женщина попыталась перейти дорогу во время прохождения военной колонны, участвующей в учениях "Парменион".
Учения "Парменион" проводятся ежегодно, это крупнейшие военные учения Греции, в них принимают участие все три рода вооруженных сил, Командование специальных операций, силы безопасности и гражданская защита. В понедельник в рамках учений на всей территории Греции прозвучат сирены воздушной тревоги гражданской защиты. Одновременно со звуком сирен тревоги будут бить в колокола храмов.
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