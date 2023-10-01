https://ria.ru/20231001/tramp-1899787131.html

Маккарти уверен, что Трампа выдвинут и он победит на выборах президента США

Маккарти уверен, что Трампа выдвинут и он победит на выборах президента США - РИА Новости, 01.10.2023

Маккарти уверен, что Трампа выдвинут и он победит на выборах президента США

Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил он в интервью телеканалу CBS, что экс-президент США Дональд Трамп будет выдвинут... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T18:49

2023-10-01T18:49

2023-10-01T18:49

в мире

сша

дональд трамп

оон

флорида

америка

кевин маккарти

майк пенс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873713963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_239b422612ce6e414138322adf9057c2.jpg

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил он в интервью телеканалу CBS, что экс-президент США Дональд Трамп будет выдвинут Республиканской партией для участия в следующих выборах главы государства в 2024 году и одержит на них победу. "Думаю, что президент Трамп станет нашим кандидатом и победит, потому что политика президента Трампа делала Америку сильнее", - заявил он.Маккарти отметил, что при Трампе в США не было такой сильной инфляции, страна была лучше защищена, а цена на нефть не достигала 100 долларов за баррель. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Действующий президент США Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20231001/tramp-1899784126.html

https://ria.ru/20231001/makkarti-1899786783.html

сша

флорида

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, оон, флорида, америка, кевин маккарти, майк пенс