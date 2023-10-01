https://ria.ru/20231001/tramp-1899787131.html
Маккарти уверен, что Трампа выдвинут и он победит на выборах президента США
Маккарти уверен, что Трампа выдвинут и он победит на выборах президента США - РИА Новости, 01.10.2023
Маккарти уверен, что Трампа выдвинут и он победит на выборах президента США
Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил он в интервью телеканалу CBS, что экс-президент США Дональд Трамп будет выдвинут... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T18:49
2023-10-01T18:49
2023-10-01T18:49
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил он в интервью телеканалу CBS, что экс-президент США Дональд Трамп будет выдвинут Республиканской партией для участия в следующих выборах главы государства в 2024 году и одержит на них победу. "Думаю, что президент Трамп станет нашим кандидатом и победит, потому что политика президента Трампа делала Америку сильнее", - заявил он.Маккарти отметил, что при Трампе в США не было такой сильной инфляции, страна была лучше защищена, а цена на нефть не достигала 100 долларов за баррель. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Действующий президент США Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20231001/tramp-1899784126.html
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в мире, сша, дональд трамп, оон, флорида, америка, кевин маккарти, майк пенс
В мире, США, Дональд Трамп, ООН, Флорида, Америка, Кевин Маккарти, Майк Пенс
Маккарти уверен, что Трампа выдвинут и он победит на выборах президента США
Маккарти уверен, что Трампа выдвинут и он победит на выборах президента США