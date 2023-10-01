https://ria.ru/20231001/tramp-1899784126.html
Байден назвал Трампа угрозой американской демократии
Байден назвал Трампа угрозой американской демократии - РИА Новости, 01.10.2023
Байден назвал Трампа угрозой американской демократии
Президент США Джо Байден в интервью изданию ProPublica заявил, что предвыборные обещания экс-лидера страны Дональда Трампа являются угрозой для американской... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T18:22
2023-10-01T18:22
2023-10-01T18:24
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью изданию ProPublica заявил, что предвыборные обещания экс-лидера страны Дональда Трампа являются угрозой для американской демократии. "Вещи, которые, как он говорит, он будет делать, являются угрозой для американской демократии", - сообщил Байден.При этом он отметил, что демократия также находится под угрозой в других частях мира. Говоря о собственных планах переизбрания на пост американского президента в 2024 году, хозяин Белого дома подчеркнул, что не является единственным представителем собственной партии, способным защитить демократию в США, однако находится "в наилучшей позиции", чтобы не дать победить Трампу. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20230930/parodiya-1899581257.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, южная каролина, джо байден, дональд трамп, майк пенс, оон
В мире, США, Флорида, Южная Каролина, Джо Байден, Дональд Трамп, Майк Пенс, ООН
Байден назвал Трампа угрозой американской демократии
Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для американской демократии