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Байден назвал Трампа угрозой американской демократии - РИА Новости, 01.10.2023
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18:22 01.10.2023 (обновлено: 18:24 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/tramp-1899784126.html
Байден назвал Трампа угрозой американской демократии
Байден назвал Трампа угрозой американской демократии - РИА Новости, 01.10.2023
Байден назвал Трампа угрозой американской демократии
Президент США Джо Байден в интервью изданию ProPublica заявил, что предвыборные обещания экс-лидера страны Дональда Трампа являются угрозой для американской... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T18:22
2023-10-01T18:24
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью изданию ProPublica заявил, что предвыборные обещания экс-лидера страны Дональда Трампа являются угрозой для американской демократии. "Вещи, которые, как он говорит, он будет делать, являются угрозой для американской демократии", - сообщил Байден.При этом он отметил, что демократия также находится под угрозой в других частях мира. Говоря о собственных планах переизбрания на пост американского президента в 2024 году, хозяин Белого дома подчеркнул, что не является единственным представителем собственной партии, способным защитить демократию в США, однако находится "в наилучшей позиции", чтобы не дать победить Трампу. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20230930/parodiya-1899581257.html
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в мире, сша, флорида, южная каролина, джо байден, дональд трамп, майк пенс, оон
В мире, США, Флорида, Южная Каролина, Джо Байден, Дональд Трамп, Майк Пенс, ООН
Байден назвал Трампа угрозой американской демократии

Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для американской демократии

© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью изданию ProPublica заявил, что предвыборные обещания экс-лидера страны Дональда Трампа являются угрозой для американской демократии.
«
"Вещи, которые, как он говорит, он будет делать, являются угрозой для американской демократии", - сообщил Байден.
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При этом он отметил, что демократия также находится под угрозой в других частях мира.
Говоря о собственных планах переизбрания на пост американского президента в 2024 году, хозяин Белого дома подчеркнул, что не является единственным представителем собственной партии, способным защитить демократию в США, однако находится "в наилучшей позиции", чтобы не дать победить Трампу.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.
Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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В миреСШАФлоридаЮжная КаролинаДжо БайденДональд ТрампМайк ПенсООН
 
 
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