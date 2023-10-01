https://ria.ru/20231001/terakt-1899728716.html

В Анкаре ввели запрет на телевещание с места попытки теракта

В Анкаре ввели запрет на телевещание с места попытки теракта - РИА Новости, 01.10.2023

В Анкаре ввели запрет на телевещание с места попытки теракта

Главная прокуратура Анкары начала расследование попытки теракта возле здания МВД Турции, для ТВ введен запрет на вещание с места инцидента, пишет газета Star. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T11:09

2023-10-01T11:09

2023-10-01T11:57

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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Главная прокуратура Анкары начала расследование попытки теракта возле здания МВД Турции, для ТВ введен запрет на вещание с места инцидента, пишет газета Star. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. "Главная прокуратура Анкары начала расследование теракта, был введен запрет на вещание", - пишет издание.

https://ria.ru/20230929/turtsiya-1899342332.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, анкара (провинция), турция