https://ria.ru/20231001/tela-1899709482.html
Украинские военные не забирают тела погибших сослуживцев под Авдеевкой
Украинские военные не забирают тела погибших сослуживцев под Авдеевкой - РИА Новости, 01.10.2023
Украинские военные не забирают тела погибших сослуживцев под Авдеевкой
Украинские военные продолжают практику оставления тел погибших сослуживцев на поле боя. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T08:54
2023-10-01T08:54
2023-10-01T09:41
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские военные продолжают практику оставления тел погибших сослуживцев на поле боя. В распоряжении РИА Новости оказались кадры с множеством оставленных на поле боя тел украинских военных после их недавней попытки контрнаступления под Авдеевкой. Оператор БПЛА первой Славянской бригады обнаружил их в ходе очередного вылета. На кадрах также можно наблюдать большое количество пораженной украинской техники. По сообщениям Минобороны России, с начала спецоперации Вооруженные силы РФ вывели из строя 482 самолета ВСУ, 250 вертолетов, 7277 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 1157 реактивных систем залпового огня, 12 218 танков и других бронемашин, 6598 орудий полевой артиллерии и 13 605 единиц автомобильной техники.
https://ria.ru/20231001/avdeevka-1899702010.html
авдеевка
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Оставленные тела погибших украинских солдат под Авдеевкой. Кадры с дрона
Украинские военные оставляют тела погибших сослуживцев под Авдеевкой. На видео с беспилотника 1-й Славянской бригады видно множество тел украинских военных, погибших при их недавней безрезультатной попытке атаковать, и большое количество подбитой техники ВСУ.
2023-10-01T08:54
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PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авдеевка, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские военные не забирают тела погибших сослуживцев под Авдеевкой
Украинские военные не забирают тела погибших сослуживцев под Авдеевкой после боя