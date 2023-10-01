https://ria.ru/20231001/tela-1899709482.html

Украинские военные не забирают тела погибших сослуживцев под Авдеевкой

Украинские военные не забирают тела погибших сослуживцев под Авдеевкой - РИА Новости, 01.10.2023

Украинские военные не забирают тела погибших сослуживцев под Авдеевкой

Украинские военные продолжают практику оставления тел погибших сослуживцев на поле боя. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T08:54

2023-10-01T08:54

2023-10-01T09:41

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские военные продолжают практику оставления тел погибших сослуживцев на поле боя. В распоряжении РИА Новости оказались кадры с множеством оставленных на поле боя тел украинских военных после их недавней попытки контрнаступления под Авдеевкой. Оператор БПЛА первой Славянской бригады обнаружил их в ходе очередного вылета. На кадрах также можно наблюдать большое количество пораженной украинской техники. По сообщениям Минобороны России, с начала спецоперации Вооруженные силы РФ вывели из строя 482 самолета ВСУ, 250 вертолетов, 7277 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 1157 реактивных систем залпового огня, 12 218 танков и других бронемашин, 6598 орудий полевой артиллерии и 13 605 единиц автомобильной техники.

https://ria.ru/20231001/avdeevka-1899702010.html

авдеевка

россия

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2023

Варвара Скокшина

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Оставленные тела погибших украинских солдат под Авдеевкой. Кадры с дрона Украинские военные оставляют тела погибших сослуживцев под Авдеевкой. На видео с беспилотника 1-й Славянской бригады видно множество тел украинских военных, погибших при их недавней безрезультатной попытке атаковать, и большое количество подбитой техники ВСУ. 2023-10-01T08:54 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авдеевка, россия, вооруженные силы украины, в мире