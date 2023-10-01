https://ria.ru/20231001/taurus-1899771410.html
Гагин прокомментировал возможные поставки ракет Тaurus Киеву
Гагин прокомментировал возможные поставки ракет Тaurus Киеву - РИА Новости, 01.10.2023
Гагин прокомментировал возможные поставки ракет Тaurus Киеву
Возможные поставки Киеву ракет Тaurus для ударов по территории России могут спровоцировать третью мировую войну, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:37
2023-10-01T16:37
2023-10-01T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
ян гагин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Возможные поставки Киеву ракет Тaurus для ударов по территории России могут спровоцировать третью мировую войну, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Так он прокомментировал призыв главы комитета по обороне бундестага ФРГ Мари Агнес Штрак-Циммерман поставить Киеву ракеты Тaurus для ударов по российским позициям в Крыму. "В бундестаге Германии снова "неймется" ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым, в принципе, открыть новый фронт, третью мировую войну развязать... Видимо, немцы просто забыли итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас. Мы напомним", - сказал Гагин РИА Новости.
https://ria.ru/20231001/medvedev-1899725554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Ян Гагин
Гагин прокомментировал возможные поставки ракет Тaurus Киеву
Гагин: поставки Киеву ракет Тaurus могут развязать третью мировую войну
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Возможные поставки Киеву ракет Тaurus для ударов по территории России могут спровоцировать третью мировую войну, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Так он прокомментировал призыв главы комитета по обороне бундестага ФРГ Мари Агнес Штрак-Циммерман поставить Киеву ракеты Тaurus для ударов по российским позициям в Крыму.
"В бундестаге Германии снова "неймется" ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым, в принципе, открыть новый фронт, третью мировую войну развязать... Видимо, немцы просто забыли итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас. Мы напомним", - сказал Гагин РИА Новости.
Медведев прокомментировал возможные поставки ракет Taurus Киеву