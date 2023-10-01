https://ria.ru/20231001/taurus-1899771410.html

Гагин прокомментировал возможные поставки ракет Тaurus Киеву

Гагин прокомментировал возможные поставки ракет Тaurus Киеву - РИА Новости, 01.10.2023

Гагин прокомментировал возможные поставки ракет Тaurus Киеву

Возможные поставки Киеву ракет Тaurus для ударов по территории России могут спровоцировать третью мировую войну, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T16:37

2023-10-01T16:37

2023-10-01T16:37

специальная военная операция на украине

в мире

киев

ян гагин

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Возможные поставки Киеву ракет Тaurus для ударов по территории России могут спровоцировать третью мировую войну, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Так он прокомментировал призыв главы комитета по обороне бундестага ФРГ Мари Агнес Штрак-Циммерман поставить Киеву ракеты Тaurus для ударов по российским позициям в Крыму. "В бундестаге Германии снова "неймется" ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым, в принципе, открыть новый фронт, третью мировую войну развязать... Видимо, немцы просто забыли итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас. Мы напомним", - сказал Гагин РИА Новости.

https://ria.ru/20231001/medvedev-1899725554.html

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, ян гагин