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Гагин прокомментировал возможные поставки ракет Тaurus Киеву - РИА Новости, 01.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/taurus-1899771410.html
Гагин прокомментировал возможные поставки ракет Тaurus Киеву
Гагин прокомментировал возможные поставки ракет Тaurus Киеву - РИА Новости, 01.10.2023
Гагин прокомментировал возможные поставки ракет Тaurus Киеву
Возможные поставки Киеву ракет Тaurus для ударов по территории России могут спровоцировать третью мировую войну, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:37
2023-10-01T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
ян гагин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Возможные поставки Киеву ракет Тaurus для ударов по территории России могут спровоцировать третью мировую войну, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Так он прокомментировал призыв главы комитета по обороне бундестага ФРГ Мари Агнес Штрак-Циммерман поставить Киеву ракеты Тaurus для ударов по российским позициям в Крыму. "В бундестаге Германии снова "неймется" ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым, в принципе, открыть новый фронт, третью мировую войну развязать... Видимо, немцы просто забыли итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас. Мы напомним", - сказал Гагин РИА Новости.
https://ria.ru/20231001/medvedev-1899725554.html
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в мире, киев, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Ян Гагин
Гагин прокомментировал возможные поставки ракет Тaurus Киеву

Гагин: поставки Киеву ракет Тaurus могут развязать третью мировую войну

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus, запущенная с истребителя F-15K ВВС Южной Кореи
Ракета Taurus, запущенная с истребителя F-15K ВВС Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Возможные поставки Киеву ракет Тaurus для ударов по территории России могут спровоцировать третью мировую войну, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Так он прокомментировал призыв главы комитета по обороне бундестага ФРГ Мари Агнес Штрак-Циммерман поставить Киеву ракеты Тaurus для ударов по российским позициям в Крыму.
"В бундестаге Германии снова "неймется" ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым, в принципе, открыть новый фронт, третью мировую войну развязать... Видимо, немцы просто забыли итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас. Мы напомним", - сказал Гагин РИА Новости.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Медведев прокомментировал возможные поставки ракет Taurus Киеву
Вчера, 10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЯн Гагин
 
 
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