https://ria.ru/20231001/tanki-1899715531.html

"Мобильные стальные гробы": в США сообщили о ловушке, устроенной для ВСУ

"Мобильные стальные гробы": в США сообщили о ловушке, устроенной для ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023

"Мобильные стальные гробы": в США сообщили о ловушке, устроенной для ВСУ

Американские танки Abrams, недавно прибывшие на Украину, станут легкой мишенью для российской армии, поскольку солдаты ВСУ не обладают необходимыми навыками... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T09:37

2023-10-01T09:37

2023-10-01T09:37

украина

сша

скотт риттер

кирилл буданов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Американские танки Abrams, недавно прибывшие на Украину, станут легкой мишенью для российской армии, поскольку солдаты ВСУ не обладают необходимыми навыками эффективного управления ими, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Sputnik."M1A1 (танк Abrams. – Прим. ред.), управляемый опытной командой солдат, является смертоносным оружием. Управляемый украинцами, обладающими лишь базовыми навыками, особенно когда они противостоят российским солдатам-ветеранам, оснащенными современным оружием для уничтожения танков, M1A1 представляет собой не более чем смертельную ловушку, мобильный стальной гроб для четырех человек внутри", – отметил он.Риттер подчеркнул, что украинские военные пройдут обучение лишь базовым навыкам управления танками. В связи с этим, добавил эксперт, вполне вероятно, что ВСУ не смогут попадать точно в цель, стреляя из Abrams, что в современных боях смертельная ошибка. Кроме того, солдатам будет не хватать опыта и навыков, необходимых для устранения ряда сложных неисправностей, возникающих в электрической, гидравлической и оружейной системах танка. Эти навыки приходят с боевым опытом на танке, но не во время базового тренинга, пояснил он."Их постигнет та же судьба, что и немецкие Leopard 2A6, шведские Strv 122 и британские Challenger", – подытожил Риттер.В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что это не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что американские танки на передовой "долго не проживут".

https://ria.ru/20230930/kontrnastuplenie-1899643577.html

https://ria.ru/20230927/abrams-1899062147.html

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украина, сша, скотт риттер, кирилл буданов, вооруженные силы украины