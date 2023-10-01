https://ria.ru/20231001/sukhari-1899774501.html

Кубанские студентки приготовили сухари для казаков в зоне СВО

Кубанские студентки приготовили сухари для казаков в зоне СВО - РИА Новости, 01.10.2023

Кубанские студентки приготовили сухари для казаков в зоне СВО

Студентки Ленинградского социально-педагогического колледжа в Краснодарском крае насушили и расфасовали 20 килограмм сухарей для отправки казачьему... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T17:00

2023-10-01T17:00

2023-10-01T17:00

надежные люди

общество

краснодарский край

лисичанск

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КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Студентки Ленинградского социально-педагогического колледжа в Краснодарском крае насушили и расфасовали 20 килограмм сухарей для отправки казачьему добровольческому отряду специального назначения "Кубань" (БАРС-16), учащиеся уже готовят новую партию, рассказала РИА Новости заведующая воспитательным отделом колледжа Ирина Асеева. "Бойцы – земляки отряда специального назначения "Кубань" (БАРС-16) обратились в волонтерскую группу "Кто, если не мы" с просьбой по возможности собрать и передать бойцам сухари. Как известно, сухари еще со времен в царской армии являлись основой сухпайка. Их удобно использовать на передовой, чтобы быстро утолить голод, размачивая в кипятке, а также брать с собой на позицию в качестве перекуса", - рассказала Ирина. По ее словам, на просьбу откликнулась второкурсница Ангелина Глоба и заготовила сухари в летние каникулы, у девушки ушло на это около 70 буханок хлеба. К Ангелине присоединились и другие студентки. Для удобства девушки сшили тканевые мешочки и расфасовали сухари порционно. Всего им удалось заготовить около 20 килограмм сухарей. Партия была отправлена бойцам, воюющим на запорожском направлении. В ответ "из-за ленты" пришла видеоблагодарность. Теперь студентов, желающих помочь, стало еще больше – готовится новая партия сухарей. Студенты колледжа уже второй год под руководством преподавателя Елены Тарасовой являются активными участниками станичной волонтерской группы "Кто, если не мы". Они участвуют в организации сборов гуманитарной помощи в зону спецоперации. Это одежда и игрушки для дома малютки в Лисичанске, продуктовые наборы и медикаменты для военнослужащих, а также окопные свечи и комплекты белья, добавляет Асеева.

краснодарский край

лисичанск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, лисичанск