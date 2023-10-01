Кубанские студентки приготовили сухари для казаков в зоне СВО
Студентки кубанского колледжа приготовили 20 кг сухарей для казаков в зону СВО
© Фото : предоставила заведующая воспитательным отделом Ленинградского социально-педагогического колледжа Ирина АсееваСухари для казаков в зону СВО от студенток Кубанского колледжа
© Фото : предоставила заведующая воспитательным отделом Ленинградского социально-педагогического колледжа Ирина Асеева
Сухари для казаков в зону СВО от студенток Кубанского колледжа
КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Студентки Ленинградского социально-педагогического колледжа в Краснодарском крае насушили и расфасовали 20 килограмм сухарей для отправки казачьему добровольческому отряду специального назначения "Кубань" (БАРС-16), учащиеся уже готовят новую партию, рассказала РИА Новости заведующая воспитательным отделом колледжа Ирина Асеева.
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"Бойцы – земляки отряда специального назначения "Кубань" (БАРС-16) обратились в волонтерскую группу "Кто, если не мы" с просьбой по возможности собрать и передать бойцам сухари. Как известно, сухари еще со времен в царской армии являлись основой сухпайка. Их удобно использовать на передовой, чтобы быстро утолить голод, размачивая в кипятке, а также брать с собой на позицию в качестве перекуса", - рассказала Ирина.
По ее словам, на просьбу откликнулась второкурсница Ангелина Глоба и заготовила сухари в летние каникулы, у девушки ушло на это около 70 буханок хлеба. К Ангелине присоединились и другие студентки. Для удобства девушки сшили тканевые мешочки и расфасовали сухари порционно. Всего им удалось заготовить около 20 килограмм сухарей. Партия была отправлена бойцам, воюющим на запорожском направлении. В ответ "из-за ленты" пришла видеоблагодарность. Теперь студентов, желающих помочь, стало еще больше – готовится новая партия сухарей.
Студенты колледжа уже второй год под руководством преподавателя Елены Тарасовой являются активными участниками станичной волонтерской группы "Кто, если не мы". Они участвуют в организации сборов гуманитарной помощи в зону спецоперации. Это одежда и игрушки для дома малютки в Лисичанске, продуктовые наборы и медикаменты для военнослужащих, а также окопные свечи и комплекты белья, добавляет Асеева.
© Фото : предоставила заведующая воспитательным отделом Ленинградского социально-педагогического колледжа Ирина АсееваСухари для казаков в зону СВО от студенток Кубанского колледжа
© Фото : предоставила заведующая воспитательным отделом Ленинградского социально-педагогического колледжа Ирина Асеева
Сухари для казаков в зону СВО от студенток Кубанского колледжа