https://ria.ru/20231001/strakhovanie-1899707261.html

В Запорожской области имущество предприятий застрахуют от военных рисков

В Запорожской области имущество предприятий застрахуют от военных рисков - РИА Новости, 01.10.2023

В Запорожской области имущество предприятий застрахуют от военных рисков

В Запорожской области начнут страховать имущество предприятий от военных рисков, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T08:36

2023-10-01T08:36

2023-10-01T08:36

запорожская область

россия

энергодар

максим решетников

андрей козенко

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. В Запорожской области начнут страховать имущество предприятий от военных рисков, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко. "Недавно этот вопрос мы обсудили с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, и были услышаны. Уже сегодня банк ПСБ готов страховать имущество предприятий нашей области от военных рисков", - сказал Козенко. По его словам, Пологовский, Токмакский районы, Энергодар, Каменко-Днепровка активно подвергаются агрессии военных формирований Украины. "Мы восстанавливаем и развиваем промышленность на севере региона, однако здесь особое внимание нужно уделить сохранности имущества и его страхованию от возможных результатов военных действий", - подчеркнул вице-премьер.

https://ria.ru/20230930/zaporozhe-1899625779.html

https://ria.ru/20230930/obstrel-1899641170.html

запорожская область

россия

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, энергодар, максим решетников, андрей козенко, экономика