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В Запорожской области имущество предприятий застрахуют от военных рисков - РИА Новости, 01.10.2023
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08:36 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/strakhovanie-1899707261.html
В Запорожской области имущество предприятий застрахуют от военных рисков
В Запорожской области имущество предприятий застрахуют от военных рисков - РИА Новости, 01.10.2023
В Запорожской области имущество предприятий застрахуют от военных рисков
В Запорожской области начнут страховать имущество предприятий от военных рисков, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T08:36
2023-10-01T08:36
запорожская область
россия
энергодар
максим решетников
андрей козенко
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. В Запорожской области начнут страховать имущество предприятий от военных рисков, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко. "Недавно этот вопрос мы обсудили с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, и были услышаны. Уже сегодня банк ПСБ готов страховать имущество предприятий нашей области от военных рисков", - сказал Козенко. По его словам, Пологовский, Токмакский районы, Энергодар, Каменко-Днепровка активно подвергаются агрессии военных формирований Украины. "Мы восстанавливаем и развиваем промышленность на севере региона, однако здесь особое внимание нужно уделить сохранности имущества и его страхованию от возможных результатов военных действий", - подчеркнул вице-премьер.
https://ria.ru/20230930/zaporozhe-1899625779.html
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запорожская область
россия
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запорожская область, россия, энергодар, максим решетников, андрей козенко, экономика
Запорожская область, Россия, Энергодар, Максим Решетников, Андрей Козенко, Экономика
В Запорожской области имущество предприятий застрахуют от военных рисков

В Запорожской области начнут страховать имущество предприятий от военных рисков

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкНазвание города на здании в Бердянске
Название города на здании в Бердянске - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Название города на здании в Бердянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. В Запорожской области начнут страховать имущество предприятий от военных рисков, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко.
"Недавно этот вопрос мы обсудили с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, и были услышаны. Уже сегодня банк ПСБ готов страховать имущество предприятий нашей области от военных рисков", - сказал Козенко.
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По его словам, Пологовский, Токмакский районы, Энергодар, Каменко-Днепровка активно подвергаются агрессии военных формирований Украины.
"Мы восстанавливаем и развиваем промышленность на севере региона, однако здесь особое внимание нужно уделить сохранности имущества и его страхованию от возможных результатов военных действий", - подчеркнул вице-премьер.
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Запорожская областьРоссияЭнергодарМаксим РешетниковАндрей КозенкоЭкономика
 
 
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