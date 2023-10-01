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Американский сенатор объяснил причину антироссийской одержимости - РИА Новости, 01.10.2023
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10:22 01.10.2023 (обновлено: 11:08 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/ssha-1899722475.html
Американский сенатор объяснил причину антироссийской одержимости
Американский сенатор объяснил причину антироссийской одержимости - РИА Новости, 01.10.2023
Американский сенатор объяснил причину антироссийской одержимости
Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс в соцсети X заявил, что большая часть антироссийской одержимости левых в США не имеет ничего... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:22
2023-10-01T11:08
в мире
россия
украина
сша
роберт мюллер
дональд трамп
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс в соцсети X заявил, что большая часть антироссийской одержимости левых в США не имеет ничего общего с Украиной, а вызвана желанием отомстить России, которую они обвиняют в приходе к власти экс-президента США Дональда Трампа, и ради этой мести они "обескровят Украину". "Извините, но это необходимо сказать: большая часть антироссийской одержимости левых не имеет ничего общего с Украиной. Это фантазия о мести за 2016 год. Они обвиняют Россию в избрании Дональда Трампа и обескровят Украину ради расплаты", - написал Вэнс. В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при президентстве Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме.
https://ria.ru/20220606/evropa-1793346552.html
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в мире, россия, украина, сша, роберт мюллер, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Роберт Мюллер, Дональд Трамп
Американский сенатор объяснил причину антироссийской одержимости

Сенатор Вэнс назвал антироссийскую одержимость местью за президентство Трампа

© AFP 2023 / MANDEL NGANСенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс
Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс в соцсети X заявил, что большая часть антироссийской одержимости левых в США не имеет ничего общего с Украиной, а вызвана желанием отомстить России, которую они обвиняют в приходе к власти экс-президента США Дональда Трампа, и ради этой мести они "обескровят Украину".
"Извините, но это необходимо сказать: большая часть антироссийской одержимости левых не имеет ничего общего с Украиной. Это фантазия о мести за 2016 год. Они обвиняют Россию в избрании Дональда Трампа и обескровят Украину ради расплаты", - написал Вэнс.
В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при президентстве Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме.
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