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Американский сенатор объяснил причину антироссийской одержимости

Американский сенатор объяснил причину антироссийской одержимости - РИА Новости, 01.10.2023

Американский сенатор объяснил причину антироссийской одержимости

Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс в соцсети X заявил, что большая часть антироссийской одержимости левых в США не имеет ничего... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:22

2023-10-01T10:22

2023-10-01T11:08

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россия

украина

сша

роберт мюллер

дональд трамп

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс в соцсети X заявил, что большая часть антироссийской одержимости левых в США не имеет ничего общего с Украиной, а вызвана желанием отомстить России, которую они обвиняют в приходе к власти экс-президента США Дональда Трампа, и ради этой мести они "обескровят Украину". "Извините, но это необходимо сказать: большая часть антироссийской одержимости левых не имеет ничего общего с Украиной. Это фантазия о мести за 2016 год. Они обвиняют Россию в избрании Дональда Трампа и обескровят Украину ради расплаты", - написал Вэнс. В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при президентстве Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме.

https://ria.ru/20220606/evropa-1793346552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, роберт мюллер, дональд трамп