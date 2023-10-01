https://ria.ru/20231001/ssha-1899658503.html

Агрессивное стадо без родины

Агрессивное стадо без родины - РИА Новости, 01.10.2023

Агрессивное стадо без родины

Нечто злобно-истеричное, стадное и тупое называется либералом. Такой вывод получается из словесного упражнения блогера из США с сайта American Thinker,... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T08:00

2023-10-01T08:00

2023-10-01T08:07

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Нечто злобно-истеричное, стадное и тупое называется либералом. Такой вывод получается из словесного упражнения блогера из США с сайта American Thinker, упражнения, которое он сам называет так: "Десять заповедей либерализма".Здесь у нас старая история путаницы в названиях. Либерал раньше был приверженцем свободы, в том числе свободы мысли и выражения таковой, он был готов — во всяком случае, в теории — отдать свою жизнь за право другого человека высказывать противоположное мнение. А сейчас этим словом почему-то до сих пор называют жертв глобальной тоталитарной секты, и вот вам ее "десять заповедей".К каждой заповеди автором дается краткий комментарий, но он часто уходит в совсем уже американские реалии, так что мы тут что-то можем прокомментировать и сами. А заодно для ясности будем вас гонять от одного пункта к другому. Итак…Пункт 1. Ты должен стремиться к социальной справедливости и к миру, свободному от угнетения, — к содружеству наций. Тут, правда, есть маленькая проблема: мир почему-то сопротивляется, так что к счастью его надо принуждать, сам не поймет. Почему сопротивляется — среди прочего смотри пункт 2.Пункт 2. Ты должен выступать за разнообразие. Речь о том, кто имеет право жить в твоей стране и иметь равные права с ее прочими жителями. Ну это вроде как чисто американское извращение либерализма, ведущее к толпам мигрантов, штурмующих мексиканскую границу. Оно же — извращение европейское и т. д. Но как насчет права и обязанности общества и государства беречь свою культуру, ценить свою историю и традиции? Да вы что, смотрите пункт 1.Пункт 3. Ты должен стремиться к равенству. Вот тут что-то знакомое, так же как насчет стремления к социальной справедливости. Общая идея: тяжелый труд, успех и индивидуальность ведут к неравенству, у одних получается, у других — нет. Так что либерал должен все это хотеть уравнивать, то есть отобрать деньги у успешных и раздать прочим. В общем, мы здесь видим краткое и точное определение любой левой идеологии.Пункт 4. Ты должен стремиться к инклюзивности. Не путать с разнообразием. То есть какие угодно персонажи должны быть в твоей секте, а кому не нравится включение туда ЛГБТ и прочего — таких изгнать из либералов.Пункт 5. Ты не должен чтить чужих идолов. Есть только один бог, и это Демократическая партия США. Но ты иностранец? Внимательнее смотри пункты 1, 2, 3 и 4. Если ты иностранец, то для тебя все равно только один бог — США, потому что границ и наций нет, а культура у всех одна.Пункт 6. Ты должен всегда выступать за перемены. Все сегодняшнее должно уйти, даже если тебе от этого будет плохо. Стоп, но если новое всегда лучше старого, то тут есть проблема: а когда перемены наступят, придут новые либералы — и тоже будут рушить сделанное тобой, выступать за что-то новое. Или не придут? В любом случае смотри пункт 5, партия тебе все объяснит по ходу дела.Пункт 7. Ты не должен отказываться от своей веры. Даже если она привела тебя к катастрофе. В конце-то концов, если от этих самых перемен, которые ты учинил своей стране, тебе станет совсем погано, то всегда можно быстро собраться и рвануть куда-то вдоль по глобусу. Своей страны ведь вообще не должно быть, смотри пункты 1, 2 и особенно 5.Пункт 8. Ты должен мыслить коллективно. Без стадного мышления нельзя будет справиться со всякими умниками, которые мыслят сами по себе, как хотят. А что, тут все точно — стадность либерала известна, так же как дикая агрессивность этого стада, особенно к тем, кто из него пытается выбиться. Кстати, чем плохи индивидуально мыслящие — смотри пункт 9.Пункт 9. Ты должен следовать науке. Наука раз и навсегда решила все — и что твое поедание мяса вредит климату на Земле, и что белые мужчины поголовно насилуют все, что шевелится, и вообще все про твою жизнь. Если же где-то заведутся умники, которые скажут, что науки на коротком поводке не бывает, то смотри пункт 8.Пункт 10. Ты должен быть против смертной казни, кроме одного случая — абортов. Ну тут чисто американский спор, республиканцы против абортов, демократы — наоборот. Как говорит автор: а без абортов какой же ты либерал, как будешь насаждать упадок и развал семьи и снятие ответственности перед таковой и перед обществом в целом? Ответственность должна быть только по пункту 5.Вот так либерала видят американцы. Как же все-таки назвать это странное создание, в котором ничего либерального нет? Сами себя они сегодня все чаще называют "пробужденными" (woke), что напоминает нам о тоталитарных сектах. А мы могли бы это явление окрестить по-другому — хомяки (лемминги), если бы они не умели очень здорово и стадом уничтожать людей, а иногда и некоторые слабые государства. Тогда волки или шакалы? Но в целом правильного определения этой публике пока что нет, и это само по себе о ней многое говорит. А слова "либерал", повторим, жалко — его изгадили вот эти, у которых и названия точного нет.

https://ria.ru/20230910/liberaly-1895224483.html

https://ria.ru/20230921/ssha-1897550388.html

https://ria.ru/20230924/raskol-1898211384.html

https://ria.ru/20230825/informatsiya-1892090710.html

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