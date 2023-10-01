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Спецоперация, 1 октября: в закон конгресса США не вошла помощь Киеву - РИА Новости, 01.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 01.10.2023 (обновлено: 22:28 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899795910.html
Спецоперация, 1 октября: в закон конгресса США не вошла помощь Киеву
Спецоперация, 1 октября: в закон конгресса США не вошла помощь Киеву - РИА Новости, 01.10.2023
Спецоперация, 1 октября: в закон конгресса США не вошла помощь Киеву
Об отказе конгресса США включить в новый закон выделение средств на помощь Киеву, поставках Украине ракет Taurus и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T20:50
2023-10-01T22:28
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
дмитрий медведев
владимир путин
риши сунак
конгресс сша
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Об отказе конгресса США включить в новый закон выделение средств на помощь Киеву, поставках Украине ракет Taurus и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Путин поздравил россиян с Днем Сухопутных войскПрезидент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что доблесть и мужество бойцов и командиров этого вида войск, их преданность долгу и Отечеству ярко проявились при проведении специальной военной операции. Поставки ракет ТaurusЗампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в случае поставок ракет Тaurus Украине для атак по России удары по немецким заводам, где эти снаряды изготавливают, будут соответствовать международному праву. В своем Telegram-канале политик высказался о требовании главы комитета по обороне бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман отправить Киеву ракеты Тaurus, "чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии". "Мол, это соответствует международному праву. Ну, в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву. Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…" — написал Медведев.Помощь Украине с ЗападаПремьер Великобритании Риши Сунак заявил, что британских солдат не отправят участвовать в конфликте на Украине, а обучение солдат ВСУ непосредственно на украинской территории не является вопросом нынешнего времени. Он также добавил, что подготовка солдат ВСУ на Украине возможна, но не сейчас. Ранее об этой идее высказывался британский министр обороны Грант Шэппс.Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом проект не включает выделение средств на нужды Украины. Как отметили в The Washington Post, решение конгресса заблокировать помощь стало упреком Киеву. Отказ последовал через девять дней после того, как Зеленский умолял законодателей в Вашингтоне сохранить поддержку. Это демонстрирует, что Республиканская партия все больше сопротивляется оказанию помощи Украине.Оппозиционная социал-демократическая партия Smer экс-премьера Словакии Фицо, который критикует военную поддержку Киева, победила на парламентских выборах, набрав 22,94 процента голосов избирателей. Позднее Фицо сообщил, что если он и его соратники смогут сформировать правительство, то приложат все усилия для начала мирных переговоров по Украине.Обстрелы со стороны УкраиныВ воскресенье Украина пыталась атаковать российские регионы при помощи дронов и ракет, сообщали местные власти и Минобороны. Так, беспилотник самолетного типа сбили утром в Краснодарском крае. Пять украинских дронов удалось уничтожить в Смоленской области. Силы ПВО также перехватили две оперативно-тактические ракеты "Гром-2", обломки упали в Джанкойском районе Крыма. Кроме того, украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области 60 раз. Пострадавших нет, повреждения получили домовладения и автомобили, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ход спецоперацииПо данным Минобороны, за сутки украинские войска на всех направлениях потеряли убитыми и ранеными около 330 военнослужащих. Российским подразделениям удалось уничтожить девять единиц бронетехники, включая танки, а также 15 единиц ствольной и реактивной артиллерии. Авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике противника в 103 районах. В частности, удалось поразить командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Авдеевки. Средствами ПВО в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. За сутки в зоне СВО уничтожены 37 беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
киев
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Наталья Макарова
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Оставленные тела погибших украинских солдат под Авдеевкой. Кадры с дрона
Украинские военные оставляют тела погибших сослуживцев под Авдеевкой. На видео с беспилотника 1-й Славянской бригады видно множество тел украинских военных, погибших при их недавней безрезультатной попытке атаковать, и большое количество подбитой техники ВСУ.
2023-10-01T20:50
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PT1M19S
Уничтожение "Искандерами" эшелона с бронетехникой ВСУ в Николаевской области
Уничтожение пункта погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области. Средствами разведки было выявлено место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для усиления украинских войск на линии боевого соприкосновения. Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар.
2023-10-01T20:50
true
PT0M13S
Поражение группы штурмовиков ВСУ в лесополосе под Авдеевкой
Первая Славянская бригада под Авдеевкой поразила группу украинских штурмовиков, которая пыталась продвинуться по лесополосе.
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украина, россия, киев, дмитрий медведев, владимир путин, риши сунак, конгресс сша, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Риши Сунак, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, Су-25
Спецоперация, 1 октября: в закон конгресса США не вошла помощь Киеву

Спецоперация, 1 октября: Байден подписал закон, который не включает помощь Киеву

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе недалеко от Донецка
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Об отказе конгресса США включить в новый закон выделение средств на помощь Киеву, поставках Украине ракет Taurus и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Путин поздравил россиян с Днем Сухопутных войск

Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником.
Глава государства отметил, что доблесть и мужество бойцов и командиров этого вида войск, их преданность долгу и Отечеству ярко проявились при проведении специальной военной операции.

Поставки ракет Тaurus

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в случае поставок ракет Тaurus Украине для атак по России удары по немецким заводам, где эти снаряды изготавливают, будут соответствовать международному праву.
В своем Telegram-канале политик высказался о требовании главы комитета по обороне бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман отправить Киеву ракеты Тaurus, "чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии".
"Мол, это соответствует международному праву. Ну, в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву. Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…" — написал Медведев.

Помощь Украине с Запада

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что британских солдат не отправят участвовать в конфликте на Украине, а обучение солдат ВСУ непосредственно на украинской территории не является вопросом нынешнего времени. Он также добавил, что подготовка солдат ВСУ на Украине возможна, но не сейчас. Ранее об этой идее высказывался британский министр обороны Грант Шэппс.
Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом проект не включает выделение средств на нужды Украины.
Как отметили в The Washington Post, решение конгресса заблокировать помощь стало упреком Киеву. Отказ последовал через девять дней после того, как Зеленский умолял законодателей в Вашингтоне сохранить поддержку. Это демонстрирует, что Республиканская партия все больше сопротивляется оказанию помощи Украине.
Оппозиционная социал-демократическая партия Smer экс-премьера Словакии Фицо, который критикует военную поддержку Киева, победила на парламентских выборах, набрав 22,94 процента голосов избирателей. Позднее Фицо сообщил, что если он и его соратники смогут сформировать правительство, то приложат все усилия для начала мирных переговоров по Украине.

Обстрелы со стороны Украины

В воскресенье Украина пыталась атаковать российские регионы при помощи дронов и ракет, сообщали местные власти и Минобороны.
Так, беспилотник самолетного типа сбили утром в Краснодарском крае. Пять украинских дронов удалось уничтожить в Смоленской области. Силы ПВО также перехватили две оперативно-тактические ракеты "Гром-2", обломки упали в Джанкойском районе Крыма.
Кроме того, украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области 60 раз. Пострадавших нет, повреждения получили домовладения и автомобили, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ход спецоперации

По данным Минобороны, за сутки украинские войска на всех направлениях потеряли убитыми и ранеными около 330 военнослужащих. Российским подразделениям удалось уничтожить девять единиц бронетехники, включая танки, а также 15 единиц ствольной и реактивной артиллерии.
Авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике противника в 103 районах. В частности, удалось поразить командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Авдеевки.
Средствами ПВО в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. За сутки в зоне СВО уничтожены 37 беспилотных летательных аппаратов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевДмитрий МедведевВладимир ПутинРиши СунакКонгресс СШАВооруженные силы УкраиныСу-25
 
 
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