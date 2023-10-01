https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899795910.html

Спецоперация, 1 октября: в закон конгресса США не вошла помощь Киеву

Спецоперация, 1 октября: в закон конгресса США не вошла помощь Киеву - РИА Новости, 01.10.2023

Спецоперация, 1 октября: в закон конгресса США не вошла помощь Киеву

Об отказе конгресса США включить в новый закон выделение средств на помощь Киеву, поставках Украине ракет Taurus и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2023

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2023-10-01T22:28

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

дмитрий медведев

владимир путин

риши сунак

конгресс сша

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Об отказе конгресса США включить в новый закон выделение средств на помощь Киеву, поставках Украине ракет Taurus и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Путин поздравил россиян с Днем Сухопутных войскПрезидент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что доблесть и мужество бойцов и командиров этого вида войск, их преданность долгу и Отечеству ярко проявились при проведении специальной военной операции. Поставки ракет ТaurusЗампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в случае поставок ракет Тaurus Украине для атак по России удары по немецким заводам, где эти снаряды изготавливают, будут соответствовать международному праву. В своем Telegram-канале политик высказался о требовании главы комитета по обороне бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман отправить Киеву ракеты Тaurus, "чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии". "Мол, это соответствует международному праву. Ну, в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву. Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…" — написал Медведев.Помощь Украине с ЗападаПремьер Великобритании Риши Сунак заявил, что британских солдат не отправят участвовать в конфликте на Украине, а обучение солдат ВСУ непосредственно на украинской территории не является вопросом нынешнего времени. Он также добавил, что подготовка солдат ВСУ на Украине возможна, но не сейчас. Ранее об этой идее высказывался британский министр обороны Грант Шэппс.Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом проект не включает выделение средств на нужды Украины. Как отметили в The Washington Post, решение конгресса заблокировать помощь стало упреком Киеву. Отказ последовал через девять дней после того, как Зеленский умолял законодателей в Вашингтоне сохранить поддержку. Это демонстрирует, что Республиканская партия все больше сопротивляется оказанию помощи Украине.Оппозиционная социал-демократическая партия Smer экс-премьера Словакии Фицо, который критикует военную поддержку Киева, победила на парламентских выборах, набрав 22,94 процента голосов избирателей. Позднее Фицо сообщил, что если он и его соратники смогут сформировать правительство, то приложат все усилия для начала мирных переговоров по Украине.Обстрелы со стороны УкраиныВ воскресенье Украина пыталась атаковать российские регионы при помощи дронов и ракет, сообщали местные власти и Минобороны. Так, беспилотник самолетного типа сбили утром в Краснодарском крае. Пять украинских дронов удалось уничтожить в Смоленской области. Силы ПВО также перехватили две оперативно-тактические ракеты "Гром-2", обломки упали в Джанкойском районе Крыма. Кроме того, украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области 60 раз. Пострадавших нет, повреждения получили домовладения и автомобили, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ход спецоперацииПо данным Минобороны, за сутки украинские войска на всех направлениях потеряли убитыми и ранеными около 330 военнослужащих. Российским подразделениям удалось уничтожить девять единиц бронетехники, включая танки, а также 15 единиц ствольной и реактивной артиллерии. Авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике противника в 103 районах. В частности, удалось поразить командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Авдеевки. Средствами ПВО в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. За сутки в зоне СВО уничтожены 37 беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оставленные тела погибших украинских солдат под Авдеевкой. Кадры с дрона Украинские военные оставляют тела погибших сослуживцев под Авдеевкой. На видео с беспилотника 1-й Славянской бригады видно множество тел украинских военных, погибших при их недавней безрезультатной попытке атаковать, и большое количество подбитой техники ВСУ. 2023-10-01T20:50 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, дмитрий медведев, владимир путин, риши сунак, конгресс сша, вооруженные силы украины, су-25