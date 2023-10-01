https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899753431.html
ВС России поразили силу двух бригад ВСУ на двух направлениях
ВС России поразили силу двух бригад ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 01.10.2023
ВС России поразили силу двух бригад ВСУ на двух направлениях
Российские военные поразили живую силу и технику двух украинских бригад в ДНР и Запорожской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:36
2023-10-01T14:36
2023-10-01T14:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские военные поразили живую силу и технику двух украинских бригад в ДНР и Запорожской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики, а также живая сила и техника 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дачное Донецкой народной республики и 38-й бригады морской пехоты ВСУ на станции погрузки в районе населенного пункта Украинка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства. Помимо этого, в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899749957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили силу двух бригад ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВС России поразили две бригады ВСУ в ДНР и Запорожской области