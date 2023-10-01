https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899753431.html

ВС России поразили силу двух бригад ВСУ на двух направлениях

ВС России поразили силу двух бригад ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 01.10.2023

ВС России поразили силу двух бригад ВСУ на двух направлениях

Российские военные поразили живую силу и технику двух украинских бригад в ДНР и Запорожской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:36

2023-10-01T14:36

2023-10-01T14:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские военные поразили живую силу и технику двух украинских бригад в ДНР и Запорожской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики, а также живая сила и техника 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дачное Донецкой народной республики и 38-й бригады морской пехоты ВСУ на станции погрузки в районе населенного пункта Украинка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства. Помимо этого, в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899749957.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность