https://ria.ru/20231001/soldaty-1899749271.html

Британских солдат не отправят на Украину, заявил Сунак

Британских солдат не отправят на Украину, заявил Сунак - РИА Новости, 01.10.2023

Британских солдат не отправят на Украину, заявил Сунак

Британские военные не будут обучать солдат ВСУ на территории Украины и участвовать в этом конфликте, заявил премьер-министр страны Риши Сунак, его слова... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:14

2023-10-01T14:14

2023-10-01T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

риши сунак

великобритания

грант шэппс

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Британские военные не будут обучать солдат ВСУ на территории Украины и участвовать в этом конфликте, заявил премьер-министр страны Риши Сунак, его слова приводит телеканал Sky News."Нет британских солдат, которых отправят сражаться в нынешнем конфликте", — подчеркнул он.Премьер добавил, что обучение военных на Украине возможно, но не сейчас. По его словам, "это кое-что на долгосрочную перспективу".Ранее сегодня газета The Telegraph сообщила со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса, что Лондон рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки солдат ВСУ. Министр среди прочего отметил, что это особенно касается запада страны. По его словам, на этих территориях Британия могла бы сделать "больше", чем просто обучение украинских подразделений. Шэппс подчеркнул, что речь идет в том числе о размещении там военного производства.Как сообщалось ранее, британский спецназ закончил обучение около тысячи солдат ВСУ десантным операциям на малых катерах и лодках. Кроме того, десять украинских капелланов прошли первый в своем роде двухнедельный курс тренировок в армии королевства. В общей сложности подготовку в Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex прошли 20 тысяч военнослужащих ВСУ.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230726/ukraina-1886395795.html

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895247542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, риши сунак, великобритания, грант шэппс, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, лондон