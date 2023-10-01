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Снайперы ЗВО препятствуют подвозу боекомплектов и провизии на позиции ВСУ
Снайперы ЗВО препятствуют подвозу боекомплектов и провизии на позиции ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023
Снайперы ЗВО препятствуют подвозу боекомплектов и провизии на позиции ВСУ
Снайперы РФ препятствуют подвозу провизии и боекомплектов на передовые позиции ВСУ на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости снайпер 1-й гвардейской... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T19:10
2023-10-01T19:10
2023-10-01T21:40
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 окт - РИА Новости. Снайперы РФ препятствуют подвозу провизии и боекомплектов на передовые позиции ВСУ на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости снайпер 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск, выполняющий ряд задач на данном участке. "В данный момент обнаружили, что подъезжает машина-пикап, что-то выгружала несколько дней подряд, сейчас будем ожидать ее следующий приезд и по возможности уничтожать", - рассказал снайпер. Разведчики при нахождении на передовых позициях рядом с противником предают снайперам информацию о передвижении ВСУ. Те же в свою очередь по максимуму пресекают движение, в том числе автомобилей, подвозящих провизию и боекомплекты (БК). "Отработали, как обычно, как предполагалось, разведданные переданы, что появится цель, цель появилась - отработали. Вот сейчас едем отдыхать", - добавил военнослужащий, возвращаясь с боевой работы. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
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в мире, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Снайперы ЗВО препятствуют подвозу боекомплектов и провизии на позиции ВСУ
Снайперы ЗВО России препятствуют подвозу БК и провизии на позиции ВСУ