https://ria.ru/20231001/smer-1899768350.html

Победившая в Словакии партия ожидает поручения сформировать правительство

Победившая в Словакии партия ожидает поручения сформировать правительство - РИА Новости, 01.10.2023

Победившая в Словакии партия ожидает поручения сформировать правительство

Президент Словакии Зузана Чапутова должна поручить победителю парламентских выборов - партии Smer сформировать новое правительство, ожидается ее звонок, заявил... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T16:21

2023-10-01T16:21

2023-10-01T16:21

в мире

словакия

роберт фицо

зузана чапутова

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БРАТИСЛАВА, 1 окт - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова должна поручить победителю парламентских выборов - партии Smer сформировать новое правительство, ожидается ее звонок, заявил в воскресенье лидер политического объединения Роберт Фицо. Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. Данные с 99,98% избирательных участков свидетельствуют о том, что победила партия Smer под руководством 59-летнего Фицо, который ранее трижды занимал пост премьер-министра республики. Политик выступает против военной поддержки Украины. "Будем ждать звонка от президента, пока не будет дано поручение о формировании правительства, нет причин, чтобы мы вели какие-то переговоры", - сказал Фицо на пресс-конференции, которая была анонсирована под лозунгом "А все-таки получилось". Он заявил, что у его партии есть конкретные планы по решению проблем Словакии, и попросил граждан республики проявить терпение. По словам Фицо, партиям, возможно, понадобится порядка двух недель, чтобы обсудить свои программы и прийти к компромиссу в вопросе формирования коалиции. В мае Фицо выражал опасения, что если взгляды партии, которая победит на парламентских выборах, на ситуацию на Украине не будут совпадать с мнением действующей власти, то президент может не доверить победителю формирование кабмина.

https://ria.ru/20231001/fitso-1899750268.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, словакия, роберт фицо, зузана чапутова