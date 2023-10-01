https://ria.ru/20231001/smer-1899768350.html
Победившая в Словакии партия ожидает поручения сформировать правительство
Победившая в Словакии партия ожидает поручения сформировать правительство - РИА Новости, 01.10.2023
Победившая в Словакии партия ожидает поручения сформировать правительство
Президент Словакии Зузана Чапутова должна поручить победителю парламентских выборов - партии Smer сформировать новое правительство, ожидается ее звонок, заявил... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:21
2023-10-01T16:21
2023-10-01T16:21
в мире
словакия
роберт фицо
зузана чапутова
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БРАТИСЛАВА, 1 окт - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова должна поручить победителю парламентских выборов - партии Smer сформировать новое правительство, ожидается ее звонок, заявил в воскресенье лидер политического объединения Роберт Фицо. Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. Данные с 99,98% избирательных участков свидетельствуют о том, что победила партия Smer под руководством 59-летнего Фицо, который ранее трижды занимал пост премьер-министра республики. Политик выступает против военной поддержки Украины. "Будем ждать звонка от президента, пока не будет дано поручение о формировании правительства, нет причин, чтобы мы вели какие-то переговоры", - сказал Фицо на пресс-конференции, которая была анонсирована под лозунгом "А все-таки получилось". Он заявил, что у его партии есть конкретные планы по решению проблем Словакии, и попросил граждан республики проявить терпение. По словам Фицо, партиям, возможно, понадобится порядка двух недель, чтобы обсудить свои программы и прийти к компромиссу в вопросе формирования коалиции. В мае Фицо выражал опасения, что если взгляды партии, которая победит на парламентских выборах, на ситуацию на Украине не будут совпадать с мнением действующей власти, то президент может не доверить победителю формирование кабмина.
https://ria.ru/20231001/fitso-1899750268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, роберт фицо, зузана чапутова
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Зузана Чапутова
Победившая в Словакии партия ожидает поручения сформировать правительство
Победившая в Словакии партия Smer ожидает поручения сформировать правительство
БРАТИСЛАВА, 1 окт - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова должна поручить победителю парламентских выборов - партии Smer сформировать новое правительство, ожидается ее звонок, заявил в воскресенье лидер политического объединения Роберт Фицо.
Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. Данные с 99,98% избирательных участков свидетельствуют о том, что победила партия Smer под руководством 59-летнего Фицо, который ранее трижды занимал пост премьер-министра республики. Политик выступает против военной поддержки Украины
.
"Будем ждать звонка от президента, пока не будет дано поручение о формировании правительства, нет причин, чтобы мы вели какие-то переговоры", - сказал Фицо на пресс-конференции, которая была анонсирована под лозунгом "А все-таки получилось".
Он заявил, что у его партии есть конкретные планы по решению проблем Словакии, и попросил граждан республики проявить терпение. По словам Фицо, партиям, возможно, понадобится порядка двух недель, чтобы обсудить свои программы и прийти к компромиссу в вопросе формирования коалиции.
В мае Фицо выражал опасения, что если взгляды партии, которая победит на парламентских выборах, на ситуацию на Украине не будут совпадать с мнением действующей власти, то президент может не доверить победителю формирование кабмина.
Лидер победившей в Словакии партии выступил за переговоры по Украине