https://ria.ru/20231001/shtraf-1899689452.html

В России повысился штраф за неявку по повестке в военкомат

В России повысился штраф за неявку по повестке в военкомат - РИА Новости, 01.10.2023

В России повысился штраф за неявку по повестке в военкомат

Штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины повышается в России с воскресенья, 1 октября, до 30 тысяч рублей, данная мера совпадает с... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T00:25

2023-10-01T00:25

2023-10-01T01:55

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины повышается в России с воскресенья, 1 октября, до 30 тысяч рублей, данная мера совпадает с началом осенней призывной компании.Закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке и до 400 тысяч рублей за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет был подписан президентом Владимиром Путиным 31 июля 2023 года.Таким образом штраф за неявку в военный комиссариат без уважительной причины с сегодняшнего дня вырастает в десять раз. Ранее не пришедшим по повестке грозил штраф размером максимум три тысячи рублей.За многократную неявку по повестке или доказанное намерение не служить в армии в отношении призывника могут открыть уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.Кроме того, вступивший в силу закон предусматривает штрафы за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение граждан о вызове по повестке для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 350 до 400 тысяч рублей.С трех до 25 тысяч рублей также выросли штрафы за уклонение от медицинского обследования. До пяти тысяч рублей нужно будет заплатить за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.Несообщение в военкомат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, гражданином, подлежащим призыву на военную службу, о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства, с сегодняшнего дня наказывается штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230725/gosduma-1886191296.html

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россия, владимир путин, общество