https://ria.ru/20231001/sheshel-1899711658.html

Шешель заявил, что суд в Гааге выдвинул новые обвинения против него

Шешель заявил, что суд в Гааге выдвинул новые обвинения против него - РИА Новости, 01.10.2023

Шешель заявил, что суд в Гааге выдвинул новые обвинения против него

Лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель заявил РИА Новости, что суд в Гааге выдвинул новые обвинения против него и его соратников для внешнего... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T09:11

2023-10-01T09:11

2023-10-01T09:11

воислав шешель

гаага

сербия

международный трибунал по бывшей югославии

в мире

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БЕЛГРАД, 1 окт – РИА Новости. Лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель заявил РИА Новости, что суд в Гааге выдвинул новые обвинения против него и его соратников для внешнего давления на Сербию, и выразил согласие принять участие в процессе, но на территории Афганистана. По данным СРП, посольство Сербии в Нидерландах получило документ от Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) об утверждении обвинительного акта за неуважение к суду в отношении Шешеля и четырех его соратников: Миляна Дамьяновича, Лиляны Михайлович, Огнена Михайловича и Миролюба Игнятовича. Речь идет о книгах лидера радикалов, которые, по мнению судей в Гааге, нарушают правила судопроизводства. Соратники Шешеля обвиняются в подготовке этих изданий, в 2022 году были опрошены они и представители типографий. "С радостью бы опять предстал пред их судом и снова опроверг все обвинения. Но у меня есть условие – чтобы процесс проводили не в Гааге. Ожидаю, что из-за конфликта России с Западом скоро Великобритания окажется под водой, и волна от ее погружения зальет Нидерланды, не хочу там утонуть. Пусть перенесут свой суд в Афганистан, там достаточная высота над уровнем моря, и его народ заслужил это победой над американцами", - сказал Шешель. "Ранее из МОМУТ доставили список в 56 (из всего 250) моих книг, тираж которых требовали изъять и уничтожить. Власти в Белграде не захотели изымать тиражи. Меня ранее три раза в Гааге судили за неуважение к суду и приговорили к четырем годам и девяти месяцам заключения за то, что я в своих книгах публиковал информацию по делу и данные ложных свидетелей обвинения. Они бы мои книги на костер, а я их не даю, продолжаю публиковать, и пока есть спонсоры и помощники, продолжу это делать", - подчеркнул лидер сербских радикалов. По его словам, в Сербии еще со времен прихода на президентский пост Слободана Милошевича в 1988 году ни одна книга не была запрещена, кроме подложных антисемитских "Протоколов сионских мудрецов". "Они требуют от Сербии невозможного по нашему законодательству. Для продолжения давления на Сербию будут жаловаться Совбезу ООН, как уже годами это делают, но до сих пор еще ни разу не получили согласия РФ на то, чтобы обязанность выдать нас вошла в резолюцию СБ. Мои соратники Верица Радета, Петар Йойич и покойный Йово Остойич обвиняются ими уже 11 лет. Они хотели выдвинуть обвинение и против (нынешнего президента Сербии – ред.) Александра Вучича, он в свое время был в группе по подготовке моей защиты", - указал лидер СРП. "Сербия приняла закон о сотрудничестве с Гаагским трибуналом, по которому обязалась выдавать только обвиняемых в тяжких уголовных преступлениях по международному праву. Неуважение к суду ни в одной юридической системе не является тяжким преступлением. В Сербии за это обычно наказывают денежным штрафом, чаще адвокатов, чем обвиняемых. А они в Гааге требуют до семи лет тюремного заключения и 50 тысяч евро штрафа", - подчеркнул собеседник агентства. Шешель заявил РИА Новости в январе, что санкции США "ужасно потрясли" бывшего вице-спикера скупщины от СРП Верицу Радету и экс-депутата Петара Йойича, которые и без того не собирались в Америку. Госдепартамент США тогда запретил въезд в страну экс-депутатам скупщины Сербии Радете и Йойичу из-за причастности к "коррупции в крупных размерах", в том числе в "получении взяток и запугивании свидетелей, которые должны были предстать перед Международным трибуналом по бывшей Югославии". Власти Сербии ранее неоднократно заявляли, что не намерены отправлять радикалов в Гаагу, так как неуважение к суду не является по сербским законам основанием для международной выдачи. В то время заместитель председателя скупщины Верица Радета заявляла РИА Новости, что ее не беспокоит выданный Интерполом ордер на арест по запросу Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). МОМУТ в апреле 2018 года в рамках рассмотрения апелляции прокуратуры признал Шешеля виновным в преступлениях против человечности по отношению к хорватскому и другому несербскому населению в ходе войны в бывшей Югославии, приговорив политика к 10 годам тюрьмы. При этом апелляционный суд засчитал Шешелю отбытые в следственном изоляторе почти 12 лет, после того как он в феврале 2003 года добровольно сдался МТБЮ. Судом первой инстанции МТБЮ Шешель был полностью оправдан 31 марта 2016 года.

https://ria.ru/20230627/serbiya-1880632008.html

https://ria.ru/20230926/vuchich-1898717873.html

https://ria.ru/20230930/voyska-1899669683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воислав шешель, гаага, сербия, международный трибунал по бывшей югославии, в мире