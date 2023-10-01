https://ria.ru/20231001/shatdaun-1899697509.html
Сенат США одобрил проект финансирования правительства без помощи Киеву
Сенат США одобрил проект финансирования правительства без помощи Киеву - РИА Новости, 01.10.2023
Сенат США одобрил проект финансирования правительства без помощи Киеву
Сенат США в субботу вечером одобрил проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий средства на нужды Украины, трансляция... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T03:32
2023-10-01T03:32
2023-10-01T07:47
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Сенат США в субботу вечером одобрил проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий средства на нужды Украины, трансляция голосования велась на сайте верхней палаты конгресса.Ранее днем эту же инициативу поддержала палата представителей. Теперь она отправится на подпись президенту США Джо Байдену, у которого формально остается немногим более трех часов, чтобы не допустить наступления шатдауна."Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, могла наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласовал бы новый бюджет. Этому препятствовали разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвинил республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов обещали, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.
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сша, в мире, украина, россия, джо байден, сергей лавров, нато
США, В мире, Украина, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Сенат США одобрил проект финансирования правительства без помощи Киеву
Сенат США утвердил проект финансирования правительства на 45 дней
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Сенат США в субботу вечером одобрил проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий средства на нужды Украины, трансляция голосования велась на сайте верхней палаты конгресса.
Ранее днем эту же инициативу поддержала палата представителей. Теперь она отправится на подпись президенту США Джо Байдену
, у которого формально остается немногим более трех часов, чтобы не допустить наступления шатдауна.
"Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, могла наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласовал бы новый бюджет. Этому препятствовали разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвинил республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.
Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов обещали, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.
Репортер: за пару часов до начала шатдауна в США сенаторы ушли ужинать