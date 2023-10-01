https://ria.ru/20231001/shatdaun-1899696010.html

Репортер: за пару часов до начала шатдауна в США сенаторы ушли ужинать

Репортер: за пару часов до начала шатдауна в США сенаторы ушли ужинать - РИА Новости, 01.10.2023

Репортер: за пару часов до начала шатдауна в США сенаторы ушли ужинать

Сенаторы США на фоне приближающегося шатдауна не проявляют спешки в вопросе голосования по проекту временного финансирования правительства, а часть... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T02:42

2023-10-01T02:42

2023-10-01T02:53

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Сенаторы США на фоне приближающегося шатдауна не проявляют спешки в вопросе голосования по проекту временного финансирования правительства, а часть законодателей и вовсе покинула здание Конгресса для вечерней трапезы, пишет в субботу журналист издания Punchbowl Эндрю Десидерио, освещающий события на Капитолийском холме. С момента одобрения в Палате представителей по предложенному республиканцами плану временного финансирования правительства прошло около 8 часов, а Сенат по-прежнему не проявляет готовности голосовать по проекту. Без одобрения в верхней палате инициатива не поступит на подпись президенту Джо Байдену, что лишит правительство США шанса избежать шатдауна, который при таком раскладе наступит в 00.00 воскресенья (07.00 мск). Проект республиканцев подразумевает продолжение финансирования правительства в течение 45 дней и не включает в себя помощь Украине. Как отмечает Десидерио, один из сенаторов – демократ от штата Колорадо Майкл Беннет – блокирует проведение голосования, требуя от республиканцев гарантий того, что в ближайшее время на рассмотрение также будет вынесет дополнительный законопроект о выделении средств на нужды Украины. "Неясно, готово ли руководство дать Беннету такого рода обещание. Многие сенаторы покинули здание (Конгресса - ред.) на ужин и другие дела, так что может пройти некоторое время, прежде чем они проголосуют по проекту временного финансирования правительства", - написал журналист в своем аккаунте в соцсети X. В то же время, как напомнил репортер, до формального наступления шатдауна остается уже менее пяти часов. Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены с 1 октября продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск. При этом в правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230930/bayden-1899655970.html

https://ria.ru/20230929/shatdaun-1899569425.html

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сша, украина, россия, джо байден, майкл беннет, сергей лавров, нато, в мире