https://ria.ru/20231001/sever-z-1899700678.html
Инструктор рассказал о комплексном обучении в зоне СВО отряда "Север-Z"
Инструктор рассказал о комплексном обучении в зоне СВО отряда "Север-Z" - РИА Новости, 01.10.2023
Инструктор рассказал о комплексном обучении в зоне СВО отряда "Север-Z"
Новобранцы подразделения "Север-Z", которое состоит из бывших заключенных, проходят комплексное обучение по тактико-огневой подготовке, боевому слаживанию под... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T06:09
2023-10-01T06:09
2023-10-01T06:09
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798648185_0:59:2972:1731_1920x0_80_0_0_ddcd71f89e9309b72073dadfe3505334.jpg
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Новобранцы подразделения "Север-Z", которое состоит из бывших заключенных, проходят комплексное обучение по тактико-огневой подготовке, боевому слаживанию под руководством инструкторов из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе "Южной" группировки войск, на полигонах в зоне специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. Инструктора учат новобранцев работать с различными видами вооружений, будь то общая стрелковая подготовка или же снайперская. Также новобранцев обучают инженерному делу и проводят боевое слаживание по взаимодействию между подразделениями. "На данный момент проходим обучение и боевое слаживание на одном из полигонов в зоне СВО, обучаем огневой подготовки, инженерно-саперной подготовке, разведывательным и диверсионным действиям. Даем все азы, как правильно экипироваться, оказывать медицинскую помощь себе и товарищу на поле боя", - рассказал инструктор 200-й бригады по тактико-специальной подготовке с позывным "Харьков". Собеседник агентства отметил высокую мотивированность бойцов и желание учиться различным навыкам, которые помогут выполнить поставленные задачи, вернуться домой и получить помилование. "На самом деле очень много действительно мотивированных людей, которые пришли защищать свою Родину, получить помилование и встать на истинный путь", - подчеркнул "Харьков".
https://ria.ru/20230923/novobrantsy-1898157753.html
https://ria.ru/20230929/nagrazhdenie-1899333324.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798648185_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_a67dc4968c8e15a45d503dfd5197ddd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Инструктор рассказал о комплексном обучении в зоне СВО отряда "Север-Z"
Бойцы состоящего из бывших заключенных "Севера-Z" проходят обучение в зоне СВО
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости.
Новобранцы подразделения "Север-Z", которое состоит из бывших заключенных, проходят комплексное обучение по тактико-огневой подготовке, боевому слаживанию под руководством инструкторов из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе "Южной" группировки войск, на полигонах в зоне специальной военной операции, передает
корреспондент РИА Новости.
Инструктора учат новобранцев работать с различными видами вооружений, будь то общая стрелковая подготовка или же снайперская. Также новобранцев обучают инженерному делу и проводят боевое слаживание по взаимодействию между подразделениями.
Новобранцы бригады "Волки" отрабатывают ночные полевые выходы в зоне СВО
"На данный момент проходим обучение и боевое слаживание на одном из полигонов в зоне СВО, обучаем огневой подготовки, инженерно-саперной подготовке, разведывательным и диверсионным действиям. Даем все азы, как правильно экипироваться, оказывать медицинскую помощь себе и товарищу на поле боя", - рассказал инструктор 200-й бригады по тактико-специальной подготовке с позывным "Харьков".
Собеседник агентства отметил высокую мотивированность бойцов и желание учиться различным навыкам, которые помогут выполнить поставленные задачи, вернуться домой и получить помилование.
"На самом деле очень много действительно мотивированных людей, которые пришли защищать свою Родину, получить помилование и встать на истинный путь", - подчеркнул "Харьков".
Сахалинских бойцов в зоне СВО наградили медалями "За храбрость"