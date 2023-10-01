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Инструктор рассказал о комплексном обучении в зоне СВО отряда "Север-Z" - РИА Новости, 01.10.2023
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06:09 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/sever-z-1899700678.html
Инструктор рассказал о комплексном обучении в зоне СВО отряда "Север-Z"
Инструктор рассказал о комплексном обучении в зоне СВО отряда "Север-Z" - РИА Новости, 01.10.2023
Инструктор рассказал о комплексном обучении в зоне СВО отряда "Север-Z"
Новобранцы подразделения "Север-Z", которое состоит из бывших заключенных, проходят комплексное обучение по тактико-огневой подготовке, боевому слаживанию под... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T06:09
2023-10-01T06:09
россия
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ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Новобранцы подразделения "Север-Z", которое состоит из бывших заключенных, проходят комплексное обучение по тактико-огневой подготовке, боевому слаживанию под руководством инструкторов из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе "Южной" группировки войск, на полигонах в зоне специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. Инструктора учат новобранцев работать с различными видами вооружений, будь то общая стрелковая подготовка или же снайперская. Также новобранцев обучают инженерному делу и проводят боевое слаживание по взаимодействию между подразделениями. "На данный момент проходим обучение и боевое слаживание на одном из полигонов в зоне СВО, обучаем огневой подготовки, инженерно-саперной подготовке, разведывательным и диверсионным действиям. Даем все азы, как правильно экипироваться, оказывать медицинскую помощь себе и товарищу на поле боя", - рассказал инструктор 200-й бригады по тактико-специальной подготовке с позывным "Харьков". Собеседник агентства отметил высокую мотивированность бойцов и желание учиться различным навыкам, которые помогут выполнить поставленные задачи, вернуться домой и получить помилование. "На самом деле очень много действительно мотивированных людей, которые пришли защищать свою Родину, получить помилование и встать на истинный путь", - подчеркнул "Харьков".
https://ria.ru/20230923/novobrantsy-1898157753.html
https://ria.ru/20230929/nagrazhdenie-1899333324.html
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Инструктор рассказал о комплексном обучении в зоне СВО отряда "Север-Z"

Бойцы состоящего из бывших заключенных "Севера-Z" проходят обучение в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Новобранцы подразделения "Север-Z", которое состоит из бывших заключенных, проходят комплексное обучение по тактико-огневой подготовке, боевому слаживанию под руководством инструкторов из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе "Южной" группировки войск, на полигонах в зоне специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
Инструктора учат новобранцев работать с различными видами вооружений, будь то общая стрелковая подготовка или же снайперская. Также новобранцев обучают инженерному делу и проводят боевое слаживание по взаимодействию между подразделениями.
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"На данный момент проходим обучение и боевое слаживание на одном из полигонов в зоне СВО, обучаем огневой подготовки, инженерно-саперной подготовке, разведывательным и диверсионным действиям. Даем все азы, как правильно экипироваться, оказывать медицинскую помощь себе и товарищу на поле боя", - рассказал инструктор 200-й бригады по тактико-специальной подготовке с позывным "Харьков".
Собеседник агентства отметил высокую мотивированность бойцов и желание учиться различным навыкам, которые помогут выполнить поставленные задачи, вернуться домой и получить помилование.
"На самом деле очень много действительно мотивированных людей, которые пришли защищать свою Родину, получить помилование и встать на истинный путь", - подчеркнул "Харьков".
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