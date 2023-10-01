https://ria.ru/20231001/serbiya-1899721644.html

МИД ФРГ призвал к деэскалации напряженности между Сербией и Косово

МИД ФРГ призвал к деэскалации напряженности между Сербией и Косово - РИА Новости, 01.10.2023

МИД ФРГ призвал к деэскалации напряженности между Сербией и Косово

МИД Германии призвал к деэскалации напряженности между Сербией и частично признанной республикой Косово, а также заявил, что Сербии необходимо немедленно... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:17

2023-10-01T10:17

2023-10-01T10:17

в мире

косово

сербия

белград (город)

александр вучич

джон кирби

мид германии

обострение ситуации на границе косово и сербии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. МИД Германии призвал к деэскалации напряженности между Сербией и частично признанной республикой Косово, а также заявил, что Сербии необходимо немедленно снизить численность войск на "границе" с Косово. Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что США видят беспрецедентную концентрацию сил Сербии у административной линии с Косово и призывают Белград их отвести. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен отдавать приказ вооруженным силам пересечь административную линию, поскольку Белград не хочет войны, сообщало издание Financial Times со ссылкой на предоставленное ему заявление сербского лидера. "Не должно быть никакой дальнейшей эскалации между Сербией и Косово. Важно, чтобы Сербия немедленно сократила численность войск на границе. Вместе с нашими партнерами мы находимся в интенсивном контакте со всеми сторонами. Политический процесс должен быть срочно продолжен", - сказано на странице МИД ФРГ в социальной сети Х (ранее Twitter). Вучич заявил 24 сентября, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он призвал сербов в Косово и Метохии защищать свои права мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии - "герои и мученики".

https://ria.ru/20230930/voyska-1899669683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, косово, сербия, белград (город), александр вучич, джон кирби, мид германии, обострение ситуации на границе косово и сербии