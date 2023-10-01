Рейтинг@Mail.ru
МИД ФРГ призвал к деэскалации напряженности между Сербией и Косово - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/serbiya-1899721644.html
МИД ФРГ призвал к деэскалации напряженности между Сербией и Косово
МИД ФРГ призвал к деэскалации напряженности между Сербией и Косово - РИА Новости, 01.10.2023
МИД ФРГ призвал к деэскалации напряженности между Сербией и Косово
МИД Германии призвал к деэскалации напряженности между Сербией и частично признанной республикой Косово, а также заявил, что Сербии необходимо немедленно... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:17
2023-10-01T10:17
в мире
косово
сербия
белград (город)
александр вучич
джон кирби
мид германии
обострение ситуации на границе косово и сербии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875179938_0:83:960:623_1920x0_80_0_0_121313f5e0874a91f7909b4423fc572f.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. МИД Германии призвал к деэскалации напряженности между Сербией и частично признанной республикой Косово, а также заявил, что Сербии необходимо немедленно снизить численность войск на "границе" с Косово. Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что США видят беспрецедентную концентрацию сил Сербии у административной линии с Косово и призывают Белград их отвести. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен отдавать приказ вооруженным силам пересечь административную линию, поскольку Белград не хочет войны, сообщало издание Financial Times со ссылкой на предоставленное ему заявление сербского лидера. "Не должно быть никакой дальнейшей эскалации между Сербией и Косово. Важно, чтобы Сербия немедленно сократила численность войск на границе. Вместе с нашими партнерами мы находимся в интенсивном контакте со всеми сторонами. Политический процесс должен быть срочно продолжен", - сказано на странице МИД ФРГ в социальной сети Х (ранее Twitter). Вучич заявил 24 сентября, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он призвал сербов в Косово и Метохии защищать свои права мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии - "герои и мученики".
https://ria.ru/20230930/voyska-1899669683.html
косово
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875179938_0:0:853:640_1920x0_80_0_0_41c86f8beec46318ae13b5ed66723844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, белград (город), александр вучич, джон кирби, мид германии, обострение ситуации на границе косово и сербии
В мире, Косово, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Джон Кирби, МИД Германии, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
МИД ФРГ призвал к деэскалации напряженности между Сербией и Косово

МИД ФРГ призвал Сербию снизить численность войск на границе с Косово

© Фото : Министарство одбране и Војска СрбијеТехника подразделений сербской армии, развернутых в связи с ситуацией в Косово
Техника подразделений сербской армии, развернутых в связи с ситуацией в Косово - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© Фото : Министарство одбране и Војска Србије
Техника подразделений сербской армии, развернутых в связи с ситуацией в Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. МИД Германии призвал к деэскалации напряженности между Сербией и частично признанной республикой Косово, а также заявил, что Сербии необходимо немедленно снизить численность войск на "границе" с Косово.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что США видят беспрецедентную концентрацию сил Сербии у административной линии с Косово и призывают Белград их отвести. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен отдавать приказ вооруженным силам пересечь административную линию, поскольку Белград не хочет войны, сообщало издание Financial Times со ссылкой на предоставленное ему заявление сербского лидера.
"Не должно быть никакой дальнейшей эскалации между Сербией и Косово. Важно, чтобы Сербия немедленно сократила численность войск на границе. Вместе с нашими партнерами мы находимся в интенсивном контакте со всеми сторонами. Политический процесс должен быть срочно продолжен", - сказано на странице МИД ФРГ в социальной сети Х (ранее Twitter).
Вучич заявил 24 сентября, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он призвал сербов в Косово и Метохии защищать свои права мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии - "герои и мученики".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Лидер Сербии заявил, что не намерен приказывать войскам вступать в Косово
Вчера, 20:29
 
В миреКосовоСербияБелград (город)Александр ВучичДжон КирбиМИД ГерманииОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала