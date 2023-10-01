МИД ФРГ призвал к деэскалации напряженности между Сербией и Косово
МИД ФРГ призвал Сербию снизить численность войск на границе с Косово
© Фото : Министарство одбране и Војска СрбијеТехника подразделений сербской армии, развернутых в связи с ситуацией в Косово
© Фото : Министарство одбране и Војска Србије
Техника подразделений сербской армии, развернутых в связи с ситуацией в Косово. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. МИД Германии призвал к деэскалации напряженности между Сербией и частично признанной республикой Косово, а также заявил, что Сербии необходимо немедленно снизить численность войск на "границе" с Косово.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что США видят беспрецедентную концентрацию сил Сербии у административной линии с Косово и призывают Белград их отвести. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен отдавать приказ вооруженным силам пересечь административную линию, поскольку Белград не хочет войны, сообщало издание Financial Times со ссылкой на предоставленное ему заявление сербского лидера.
"Не должно быть никакой дальнейшей эскалации между Сербией и Косово. Важно, чтобы Сербия немедленно сократила численность войск на границе. Вместе с нашими партнерами мы находимся в интенсивном контакте со всеми сторонами. Политический процесс должен быть срочно продолжен", - сказано на странице МИД ФРГ в социальной сети Х (ранее Twitter).
Вучич заявил 24 сентября, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он призвал сербов в Косово и Метохии защищать свои права мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии - "герои и мученики".