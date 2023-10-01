https://ria.ru/20231001/sentyabr-1899738567.html

Синоптик рассказал о климатических рекордах сентября

Синоптик рассказал о климатических рекордах сентября - РИА Новости, 01.10.2023

Синоптик рассказал о климатических рекордах сентября

Сентябрь 2023 года в Москве обновил 141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей, средняя температура воздуха в сентябре на базовой метеостанции на ВДНХ... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T12:32

2023-10-01T12:32

2023-10-01T12:32

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сентябрь 2023 года в Москве обновил 141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей, средняя температура воздуха в сентябре на базовой метеостанции на ВДНХ составила плюс 15 градусов, что на 3,1 градуса выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В столице закончился теплый и рекордно сухой сентябрь. Вот и ушел в историю сентябрь 2023 года, который в столице стал теплым и обновил 141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей. Средняя температура воздуха в сентябре на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составила плюс 15 градусов что на 3,1 градуса выше климатической нормы", - заявил он. Синоптик отметил, что с таким "летним" показателем первый месяц осени стал самым теплым в Москве в XXI и XX веках. "Однако, в общем списке самых тёплых сентябрей за всю историю инструментальных наблюдений за погодой он лишь третий - теплее были сентябрь 1851 года (было плюс 16,3 градуса) и лидер списка - сентябрь 1847 года, тогда средняя температура воздуха составила плюс 17 градусов", - добавил специалист. По словам Леуса, в течение месяца в столице было лишь 4 дня, когда температура воздуха опускалась ниже климатической нормы, 19 раз температура превышала отметку в плюс 20 градусов, а самым тёплым стал день 1 сентября, когда воздух прогрелся до плюс 26,9 градуса. "В течение месяца был обновлён один температурный рекорд – 20 сентября температурный максимум составил плюс 24,4 градуса, что оказалось на 0,2 градуса выше, чем было в этот день в 1937 году. Самая низкая температура воздуха зафиксирована 17 сентября, тогда столбики термометров опустились до плюс 4,6 градуса", - подчеркнул он. Синоптик также добавил, что в течение сентября в осадкомеры метеорологов попало всего 6,1 миллиметров осадков, что делает этот месяц самым сухим за всю 144-летнюю историю наблюдений за погодой. "Прежнее достижение составляло 7,9 миллиметра и принадлежало 1882 году. Дожди в Москве отмечались лишь в течение 6 дней, при том что по климату их должно быть 16. Сильных дождей не наблюдалось", - заключил Леус.

https://ria.ru/20231001/oktyabr-1899736371.html

https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, михаил леус, погода