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Синоптик рассказал о климатических рекордах сентября - РИА Новости, 01.10.2023
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12:32 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/sentyabr-1899738567.html
Синоптик рассказал о климатических рекордах сентября
Синоптик рассказал о климатических рекордах сентября - РИА Новости, 01.10.2023
Синоптик рассказал о климатических рекордах сентября
Сентябрь 2023 года в Москве обновил 141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей, средняя температура воздуха в сентябре на базовой метеостанции на ВДНХ... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:32
2023-10-01T12:32
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сентябрь 2023 года в Москве обновил 141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей, средняя температура воздуха в сентябре на базовой метеостанции на ВДНХ составила плюс 15 градусов, что на 3,1 градуса выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В столице закончился теплый и рекордно сухой сентябрь. Вот и ушел в историю сентябрь 2023 года, который в столице стал теплым и обновил 141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей. Средняя температура воздуха в сентябре на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составила плюс 15 градусов что на 3,1 градуса выше климатической нормы", - заявил он. Синоптик отметил, что с таким "летним" показателем первый месяц осени стал самым теплым в Москве в XXI и XX веках. "Однако, в общем списке самых тёплых сентябрей за всю историю инструментальных наблюдений за погодой он лишь третий - теплее были сентябрь 1851 года (было плюс 16,3 градуса) и лидер списка - сентябрь 1847 года, тогда средняя температура воздуха составила плюс 17 градусов", - добавил специалист. По словам Леуса, в течение месяца в столице было лишь 4 дня, когда температура воздуха опускалась ниже климатической нормы, 19 раз температура превышала отметку в плюс 20 градусов, а самым тёплым стал день 1 сентября, когда воздух прогрелся до плюс 26,9 градуса. "В течение месяца был обновлён один температурный рекорд – 20 сентября температурный максимум составил плюс 24,4 градуса, что оказалось на 0,2 градуса выше, чем было в этот день в 1937 году. Самая низкая температура воздуха зафиксирована 17 сентября, тогда столбики термометров опустились до плюс 4,6 градуса", - подчеркнул он. Синоптик также добавил, что в течение сентября в осадкомеры метеорологов попало всего 6,1 миллиметров осадков, что делает этот месяц самым сухим за всю 144-летнюю историю наблюдений за погодой. "Прежнее достижение составляло 7,9 миллиметра и принадлежало 1882 году. Дожди в Москве отмечались лишь в течение 6 дней, при том что по климату их должно быть 16. Сильных дождей не наблюдалось", - заключил Леус.
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о климатических рекордах сентября

Синоптик: сентябрь 2023 года в Москве стал самым сухим и теплым в XX и XXI веках

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖенщина во время отдыха в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
Женщина во время отдыха в парке Покровское-Стрешнево в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Женщина во время отдыха в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сентябрь 2023 года в Москве обновил 141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей, средняя температура воздуха в сентябре на базовой метеостанции на ВДНХ составила плюс 15 градусов, что на 3,1 градуса выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В столице закончился теплый и рекордно сухой сентябрь. Вот и ушел в историю сентябрь 2023 года, который в столице стал теплым и обновил 141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей. Средняя температура воздуха в сентябре на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составила плюс 15 градусов что на 3,1 градуса выше климатической нормы", - заявил он.
Синоптик отметил, что с таким "летним" показателем первый месяц осени стал самым теплым в Москве в XXI и XX веках.
"Однако, в общем списке самых тёплых сентябрей за всю историю инструментальных наблюдений за погодой он лишь третий - теплее были сентябрь 1851 года (было плюс 16,3 градуса) и лидер списка - сентябрь 1847 года, тогда средняя температура воздуха составила плюс 17 градусов", - добавил специалист.
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По словам Леуса, в течение месяца в столице было лишь 4 дня, когда температура воздуха опускалась ниже климатической нормы, 19 раз температура превышала отметку в плюс 20 градусов, а самым тёплым стал день 1 сентября, когда воздух прогрелся до плюс 26,9 градуса.
"В течение месяца был обновлён один температурный рекорд – 20 сентября температурный максимум составил плюс 24,4 градуса, что оказалось на 0,2 градуса выше, чем было в этот день в 1937 году. Самая низкая температура воздуха зафиксирована 17 сентября, тогда столбики термометров опустились до плюс 4,6 градуса", - подчеркнул он.
Синоптик также добавил, что в течение сентября в осадкомеры метеорологов попало всего 6,1 миллиметров осадков, что делает этот месяц самым сухим за всю 144-летнюю историю наблюдений за погодой.
"Прежнее достижение составляло 7,9 миллиметра и принадлежало 1882 году. Дожди в Москве отмечались лишь в течение 6 дней, при том что по климату их должно быть 16. Сильных дождей не наблюдалось", - заключил Леус.
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