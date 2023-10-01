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Сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2023
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16:00 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/sayt-1899765508.html
Сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке, пишут СМИ
Сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2023
Сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке, пишут СМИ
Сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке и не был доступен в течение нескольких часов, сообщает газета Sun со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:00
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в мире
sun
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке и не был доступен в течение нескольких часов, сообщает газета Sun со ссылкой на источник. "Вебсайт не был взломан. Это была DoS-атака. Это когда сайт засыпают запросами на доступ", - приводит издание слова источника. Как отмечает источник, злоумышленники не получили доступа к информации королевской семьи. При этом он не назвал ответственных за атаку.
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РИА Новости
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в мире, sun
В мире, Sun
Сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке, пишут СМИ

Sun: сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкБукингемский дворец в Лондоне
Букингемский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Букингемский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке и не был доступен в течение нескольких часов, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.
«
"Вебсайт не был взломан. Это была DoS-атака. Это когда сайт засыпают запросами на доступ", - приводит издание слова источника.
Как отмечает источник, злоумышленники не получили доступа к информации королевской семьи. При этом он не назвал ответственных за атаку.
Британский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
СМИ: титул принца Гарри убрали с официального сайта королевской семьи
8 августа, 20:03
 
В миреSun
 
 
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