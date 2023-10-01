https://ria.ru/20231001/sayt-1899765508.html
Сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке, пишут СМИ
Сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2023
Сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке, пишут СМИ
Сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке и не был доступен в течение нескольких часов, сообщает газета Sun со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:00
2023-10-01T16:00
2023-10-01T16:00
в мире
sun
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке и не был доступен в течение нескольких часов, сообщает газета Sun со ссылкой на источник. "Вебсайт не был взломан. Это была DoS-атака. Это когда сайт засыпают запросами на доступ", - приводит издание слова источника. Как отмечает источник, злоумышленники не получили доступа к информации королевской семьи. При этом он не назвал ответственных за атаку.
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в мире, sun
Сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке, пишут СМИ
Sun: сайт британской королевской семьи подвергся DoS-атаке