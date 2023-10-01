https://ria.ru/20231001/restoran-1899765394.html

Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ начали реставрировать

Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ начали реставрировать - РИА Новости, 01.10.2023

Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ начали реставрировать

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что началась реставрация ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T16:00

2023-10-01T16:00

2023-10-01T16:00

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москва

сергей собянин

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что началась реставрация ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. "Начали реставрацию легендарного ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. В 1990-м его закрыли на ремонт, который так и не начался. Нынешняя реставрация - первая с момента постройки", - написал он. Отмечается, что реставрация является частью программы возрождения Главной выставки страны, которая началась в 2014 году. Кроме того, мэр подчеркнул, что специалисты уже реставрируют фасады и воссоздают элементы декора, а следующим этапом станут работы в интерьерах.

https://ria.ru/20230929/transport-1899397655.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин