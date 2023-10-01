https://ria.ru/20231001/restoran-1899765394.html
Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ начали реставрировать
Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ начали реставрировать - РИА Новости, 01.10.2023
Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ начали реставрировать
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что началась реставрация ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:00
2023-10-01T16:00
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что началась реставрация ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. "Начали реставрацию легендарного ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. В 1990-м его закрыли на ремонт, который так и не начался. Нынешняя реставрация - первая с момента постройки", - написал он. Отмечается, что реставрация является частью программы возрождения Главной выставки страны, которая началась в 2014 году. Кроме того, мэр подчеркнул, что специалисты уже реставрируют фасады и воссоздают элементы декора, а следующим этапом станут работы в интерьерах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ начали реставрировать
Собянин сообщил о начале реставрации ресторана "Золотой колос" на ВДНХ