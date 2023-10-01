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Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ начали реставрировать - РИА Новости, 01.10.2023
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16:00 01.10.2023
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Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ начали реставрировать
Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ начали реставрировать - РИА Новости, 01.10.2023
Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ начали реставрировать
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что началась реставрация ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:00
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москва
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что началась реставрация ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. "Начали реставрацию легендарного ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. В 1990-м его закрыли на ремонт, который так и не начался. Нынешняя реставрация - первая с момента постройки", - написал он. Отмечается, что реставрация является частью программы возрождения Главной выставки страны, которая началась в 2014 году. Кроме того, мэр подчеркнул, что специалисты уже реставрируют фасады и воссоздают элементы декора, а следующим этапом станут работы в интерьерах.
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городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ начали реставрировать

Собянин сообщил о начале реставрации ресторана "Золотой колос" на ВДНХ

© АО "ВДНХ"Ресторан "Золотой колос"
Ресторан Золотой колос
© АО "ВДНХ"
Ресторан "Золотой колос". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что началась реставрация ресторана "Золотой колос" на ВДНХ.
"Начали реставрацию легендарного ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. В 1990-м его закрыли на ремонт, который так и не начался. Нынешняя реставрация - первая с момента постройки", - написал он.
Отмечается, что реставрация является частью программы возрождения Главной выставки страны, которая началась в 2014 году. Кроме того, мэр подчеркнул, что специалисты уже реставрируют фасады и воссоздают элементы декора, а следующим этапом станут работы в интерьерах.
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