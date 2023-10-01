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Киев надеется на новые средства помощи от США - РИА Новости, 01.10.2023
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18:16 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/reshenie-1899783470.html
Киев надеется на новые средства помощи от США
Киев надеется на новые средства помощи от США - РИА Новости, 01.10.2023
Киев надеется на новые средства помощи от США
Киев надеется, что бюджетное решение США, наработанное в течение следующих 45 дней, будет включать новые средства для помощи Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T18:16
2023-10-01T18:16
в мире
сша
олег николенко
facebook
украина
киев
джо байден
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Киев надеется, что бюджетное решение США, наработанное в течение следующих 45 дней, будет включать новые средства для помощи Украине, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. Закон не включает выделение средств на нужды Украины. "Сейчас украинские власти активно работают с американскими партнерами, чтобы новое бюджетное решение США, наработанное в течение следующих 45 дней, включало новые средства для помощи Украине. Не забываем, что в США сейчас продолжаются внутриполитические дискуссии, связанные с американским политическим процессом", - написал Николенко в социальной сети Facebook*. Подписание Байденом одобренного конгрессом закона окончательно развеяло царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране шатдауна, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября. Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. При этом в правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231001/pomosch-1899750053.html
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в мире, сша, олег николенко, facebook, украина, киев, джо байден
В мире, США, Олег Николенко, Facebook, Украина, Киев, Джо Байден
Киев надеется на новые средства помощи от США

Киев надеется, что новое решение США будет включать средства для помощи Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaФлаги Украины возле Белого дома США
Флаги Украины возле Белого дома США - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Флаги Украины возле Белого дома США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Киев надеется, что бюджетное решение США, наработанное в течение следующих 45 дней, будет включать новые средства для помощи Украине, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. Закон не включает выделение средств на нужды Украины.
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"Сейчас украинские власти активно работают с американскими партнерами, чтобы новое бюджетное решение США, наработанное в течение следующих 45 дней, включало новые средства для помощи Украине. Не забываем, что в США сейчас продолжаются внутриполитические дискуссии, связанные с американским политическим процессом", - написал Николенко в социальной сети Facebook*.
Подписание Байденом одобренного конгрессом закона окончательно развеяло царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране шатдауна, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября. Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. При этом в правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреСШАОлег НиколенкоFacebookУкраинаКиевДжо Байден
 
 
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