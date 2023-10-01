https://ria.ru/20231001/reshenie-1899783470.html

Киев надеется на новые средства помощи от США

Киев надеется на новые средства помощи от США - РИА Новости, 01.10.2023

Киев надеется на новые средства помощи от США

Киев надеется, что бюджетное решение США, наработанное в течение следующих 45 дней, будет включать новые средства для помощи Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T18:16

2023-10-01T18:16

2023-10-01T18:16

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Киев надеется, что бюджетное решение США, наработанное в течение следующих 45 дней, будет включать новые средства для помощи Украине, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. Закон не включает выделение средств на нужды Украины. "Сейчас украинские власти активно работают с американскими партнерами, чтобы новое бюджетное решение США, наработанное в течение следующих 45 дней, включало новые средства для помощи Украине. Не забываем, что в США сейчас продолжаются внутриполитические дискуссии, связанные с американским политическим процессом", - написал Николенко в социальной сети Facebook*. Подписание Байденом одобренного конгрессом закона окончательно развеяло царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране шатдауна, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября. Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. При этом в правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231001/pomosch-1899750053.html

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899262879.html

сша

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в мире, сша, олег николенко, facebook, украина, киев, джо байден