https://ria.ru/20231001/rakety-1899748469.html
В Минобороны раскрыли подробности перехвата ракеты ВСУ над Джанкоем
В Минобороны раскрыли подробности перехвата ракеты ВСУ над Джанкоем - РИА Новости, 01.10.2023
В Минобороны раскрыли подробности перехвата ракеты ВСУ над Джанкоем
Средства ПВО уничтожили в воздухе две украинские баллистические ракеты "Гром-2", их обломки упали в Джанкойском районе, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:05
2023-10-01T14:05
2023-10-01T14:51
специальная военная операция на украине
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили в воздухе две украинские баллистические ракеты "Гром-2", их обломки упали в Джанкойском районе, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Первого октября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами "Гром-2" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района".
https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899711287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
В Минобороны раскрыли подробности перехвата ракеты ВСУ над Джанкоем
Минобороны РФ: силы ПВО перехватили две ракеты "Гром-2" ВСУ над Крымом
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили в воздухе две украинские баллистические ракеты "Гром-2", их обломки упали в Джанкойском районе, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Первого октября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами "Гром-2" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района".
Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае