https://ria.ru/20231001/rakety-1899748469.html

В Минобороны раскрыли подробности перехвата ракеты ВСУ над Джанкоем

В Минобороны раскрыли подробности перехвата ракеты ВСУ над Джанкоем - РИА Новости, 01.10.2023

В Минобороны раскрыли подробности перехвата ракеты ВСУ над Джанкоем

Средства ПВО уничтожили в воздухе две украинские баллистические ракеты "Гром-2", их обломки упали в Джанкойском районе, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:05

2023-10-01T14:05

2023-10-01T14:51

специальная военная операция на украине

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили в воздухе две украинские баллистические ракеты "Гром-2", их обломки упали в Джанкойском районе, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Первого октября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами "Гром-2" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района".

https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899711287.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф