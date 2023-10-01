https://ria.ru/20231001/putin-1899726391.html

РАТС ШОС на деле доказала свою эффективность, заявил Путин

РАТС ШОС на деле доказала свою эффективность, заявил Путин - РИА Новости, 01.10.2023

РАТС ШОС на деле доказала свою эффективность, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, поздравил работников Региональной антитеррористической структуры Шанхайской... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:58

2023-10-01T10:58

2023-10-01T10:58

россия

владимир путин

шос

безопасность

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, поздравил работников Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества с 20-летием, отметив, что организация на деле доказала свою эффективность в решении целого комплекса вопросов, связанных с координацией и взаимодействием спецслужб стран ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас со знаменательной датой ‒ 20-летием со дня образования Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. За прошедшие годы РАТС заняла ключевые позиции в системе межгосударственных органов ШОС, стала значимым звеном в архитектуре международной и региональной безопасности. На деле доказала свою эффективность в решении целого комплекса вопросов, связанных с координацией и взаимодействием специальных служб стран ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - говорится в телеграмме. По словам Путина, в период геополитической турбулентности и обострения ряда конфликтов важно на высоком профессиональном уровне анализировать общие угрозы и вырабатывать действенные меры по их нейтрализации. Также активно обмениваться оперативной информацией, совместно систематизировать полученный опыт. Президент выразил уверенность, что сотрудники Региональной антитеррористической структуры ШОС будут и впредь достойно выполнять поставленные задачи, содействовать укреплению и расширению контактов между спецслужбами и правоохранительными органами наших стран, вносить весомый вклад в сохранение стабильности и безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Он пожелал работникам РАТС новых успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20230704/shos-1882050269.html

https://ria.ru/20230908/shos-1894948275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, шос, безопасность