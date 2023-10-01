https://ria.ru/20231001/putin-1899726391.html
РАТС ШОС на деле доказала свою эффективность, заявил Путин
РАТС ШОС на деле доказала свою эффективность, заявил Путин - РИА Новости, 01.10.2023
РАТС ШОС на деле доказала свою эффективность, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, поздравил работников Региональной антитеррористической структуры Шанхайской... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:58
2023-10-01T10:58
2023-10-01T10:58
россия
владимир путин
шос
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15075/77/150757782_0:1:483:272_1920x0_80_0_0_651159f0b1e7d4ed6845a49fd8e9d6a2.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, поздравил работников Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества с 20-летием, отметив, что организация на деле доказала свою эффективность в решении целого комплекса вопросов, связанных с координацией и взаимодействием спецслужб стран ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас со знаменательной датой ‒ 20-летием со дня образования Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. За прошедшие годы РАТС заняла ключевые позиции в системе межгосударственных органов ШОС, стала значимым звеном в архитектуре международной и региональной безопасности. На деле доказала свою эффективность в решении целого комплекса вопросов, связанных с координацией и взаимодействием специальных служб стран ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - говорится в телеграмме. По словам Путина, в период геополитической турбулентности и обострения ряда конфликтов важно на высоком профессиональном уровне анализировать общие угрозы и вырабатывать действенные меры по их нейтрализации. Также активно обмениваться оперативной информацией, совместно систематизировать полученный опыт. Президент выразил уверенность, что сотрудники Региональной антитеррористической структуры ШОС будут и впредь достойно выполнять поставленные задачи, содействовать укреплению и расширению контактов между спецслужбами и правоохранительными органами наших стран, вносить весомый вклад в сохранение стабильности и безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Он пожелал работникам РАТС новых успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20230704/shos-1882050269.html
https://ria.ru/20230908/shos-1894948275.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15075/77/150757782_5:0:368:272_1920x0_80_0_0_86629c68bfe653f5d0e394c05a7b2065.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, шос, безопасность
Россия, Владимир Путин, ШОС, Безопасность
РАТС ШОС на деле доказала свою эффективность, заявил Путин
Путин: РАТС ШОС доказала эффективность в борьбе с терроризмом и экстремизмом
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в телеграмме
, опубликованной на сайте Кремля, поздравил работников Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества с 20-летием, отметив, что организация на деле доказала свою эффективность в решении целого комплекса вопросов, связанных с координацией и взаимодействием спецслужб стран ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас со знаменательной датой ‒ 20-летием со дня образования Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. За прошедшие годы РАТС заняла ключевые позиции в системе межгосударственных органов ШОС, стала значимым звеном в архитектуре международной и региональной безопасности. На деле доказала свою эффективность в решении целого комплекса вопросов, связанных с координацией и взаимодействием специальных служб стран ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - говорится в телеграмме.
Информационная безопасность стала отдельным направлением работы РАТС ШОС
По словам Путина, в период геополитической турбулентности и обострения ряда конфликтов важно на высоком профессиональном уровне анализировать общие угрозы и вырабатывать действенные меры по их нейтрализации. Также активно обмениваться оперативной информацией, совместно систематизировать полученный опыт.
Президент выразил уверенность, что сотрудники Региональной антитеррористической структуры ШОС будут и впредь достойно выполнять поставленные задачи, содействовать укреплению и расширению контактов между спецслужбами и правоохранительными органами наших стран, вносить весомый вклад в сохранение стабильности и безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.
Он пожелал работникам РАТС новых успехов и всего самого доброго.
Страны ШОС проведут совместные антитеррористические учения в 2024 году