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РАТС ШОС на деле доказала свою эффективность, заявил Путин - РИА Новости, 01.10.2023
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10:58 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/putin-1899726391.html
РАТС ШОС на деле доказала свою эффективность, заявил Путин
РАТС ШОС на деле доказала свою эффективность, заявил Путин - РИА Новости, 01.10.2023
РАТС ШОС на деле доказала свою эффективность, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, поздравил работников Региональной антитеррористической структуры Шанхайской... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:58
2023-10-01T10:58
россия
владимир путин
шос
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, поздравил работников Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества с 20-летием, отметив, что организация на деле доказала свою эффективность в решении целого комплекса вопросов, связанных с координацией и взаимодействием спецслужб стран ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас со знаменательной датой ‒ 20-летием со дня образования Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. За прошедшие годы РАТС заняла ключевые позиции в системе межгосударственных органов ШОС, стала значимым звеном в архитектуре международной и региональной безопасности. На деле доказала свою эффективность в решении целого комплекса вопросов, связанных с координацией и взаимодействием специальных служб стран ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - говорится в телеграмме. По словам Путина, в период геополитической турбулентности и обострения ряда конфликтов важно на высоком профессиональном уровне анализировать общие угрозы и вырабатывать действенные меры по их нейтрализации. Также активно обмениваться оперативной информацией, совместно систематизировать полученный опыт. Президент выразил уверенность, что сотрудники Региональной антитеррористической структуры ШОС будут и впредь достойно выполнять поставленные задачи, содействовать укреплению и расширению контактов между спецслужбами и правоохранительными органами наших стран, вносить весомый вклад в сохранение стабильности и безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Он пожелал работникам РАТС новых успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20230704/shos-1882050269.html
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россия, владимир путин, шос, безопасность
Россия, Владимир Путин, ШОС, Безопасность
РАТС ШОС на деле доказала свою эффективность, заявил Путин

Путин: РАТС ШОС доказала эффективность в борьбе с терроризмом и экстремизмом

© sh.eastday.comШОС
ШОС
© sh.eastday.com
ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, поздравил работников Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества с 20-летием, отметив, что организация на деле доказала свою эффективность в решении целого комплекса вопросов, связанных с координацией и взаимодействием спецслужб стран ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас со знаменательной датой ‒ 20-летием со дня образования Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. За прошедшие годы РАТС заняла ключевые позиции в системе межгосударственных органов ШОС, стала значимым звеном в архитектуре международной и региональной безопасности. На деле доказала свою эффективность в решении целого комплекса вопросов, связанных с координацией и взаимодействием специальных служб стран ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - говорится в телеграмме.
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По словам Путина, в период геополитической турбулентности и обострения ряда конфликтов важно на высоком профессиональном уровне анализировать общие угрозы и вырабатывать действенные меры по их нейтрализации. Также активно обмениваться оперативной информацией, совместно систематизировать полученный опыт.
Президент выразил уверенность, что сотрудники Региональной антитеррористической структуры ШОС будут и впредь достойно выполнять поставленные задачи, содействовать укреплению и расширению контактов между спецслужбами и правоохранительными органами наших стран, вносить весомый вклад в сохранение стабильности и безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.
Он пожелал работникам РАТС новых успехов и всего самого доброго.
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