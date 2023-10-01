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Пушков назвал победу оппозиции в Словакии тревожным сигналом для ЕС - РИА Новости, 01.10.2023
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12:19 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/pushkov-1899737122.html
Пушков назвал победу оппозиции в Словакии тревожным сигналом для ЕС
Пушков назвал победу оппозиции в Словакии тревожным сигналом для ЕС - РИА Новости, 01.10.2023
Пушков назвал победу оппозиции в Словакии тревожным сигналом для ЕС
Победа оппозиционной партии в Словакии, критикующей политику ЕС в отношении Украины, это тревожный сигнал для антироссийских кругов в Европе, написал сенатор РФ РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:19
2023-10-01T12:19
в мире
украина
словакия
россия
роберт фицо
алексей пушков
евросоюз
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Победа оппозиционной партии в Словакии, критикующей политику ЕС в отношении Украины, это тревожный сигнал для антироссийских кругов в Европе, написал сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Вопреки стараниям Вашингтона и Брюсселя оппозиционная партия Роберта Фицо "Смер" с 23% голосов побеждает на парламентских выборах в Словакии. Идущие на втором месте либералы с 17% серьезно отстают. Теперь все будет зависеть от того, удастся ли Фицо создать правительство в коалиции с другой партией - собственных мест в парламенте ему не хватит", - написал политик. Но первое место его партии, выступающей против политики Евросоюза в отношении Украины и России, "весьма тревожный сигнал для антироссийских кругов в Европе", считает Пушков. По словам сенатора, Фицо известен своей резкой критикой киевского режима, политики антироссийских санкций и военной поддержки Украины. "Он пообещал в случае прихода к власти "не дать Украине ни одного патрона", - отметил Пушков.
https://ria.ru/20231001/fitso-1899726273.html
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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, алексей пушков, евросоюз
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Алексей Пушков, Евросоюз
Пушков назвал победу оппозиции в Словакии тревожным сигналом для ЕС

Пушков назвал победу оппозиции в Словакии сигналом для антироссийских сил в ЕС

© РИА НовостиЛидер партии Smer Роберт Фицо
Лидер партии Smer Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости
Лидер партии Smer Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Победа оппозиционной партии в Словакии, критикующей политику ЕС в отношении Украины, это тревожный сигнал для антироссийских кругов в Европе, написал сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Вопреки стараниям Вашингтона и Брюсселя оппозиционная партия Роберта Фицо "Смер" с 23% голосов побеждает на парламентских выборах в Словакии. Идущие на втором месте либералы с 17% серьезно отстают. Теперь все будет зависеть от того, удастся ли Фицо создать правительство в коалиции с другой партией - собственных мест в парламенте ему не хватит", - написал политик.
Лидер партии SMER Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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Но первое место его партии, выступающей против политики Евросоюза в отношении Украины и России, "весьма тревожный сигнал для антироссийских кругов в Европе", считает Пушков.
По словам сенатора, Фицо известен своей резкой критикой киевского режима, политики антироссийских санкций и военной поддержки Украины.
"Он пообещал в случае прихода к власти "не дать Украине ни одного патрона", - отметил Пушков.
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