https://ria.ru/20231001/pushkov-1899737122.html

Пушков назвал победу оппозиции в Словакии тревожным сигналом для ЕС

Пушков назвал победу оппозиции в Словакии тревожным сигналом для ЕС - РИА Новости, 01.10.2023

Пушков назвал победу оппозиции в Словакии тревожным сигналом для ЕС

Победа оппозиционной партии в Словакии, критикующей политику ЕС в отношении Украины, это тревожный сигнал для антироссийских кругов в Европе, написал сенатор РФ РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T12:19

2023-10-01T12:19

2023-10-01T12:19

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словакия

россия

роберт фицо

алексей пушков

евросоюз

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Победа оппозиционной партии в Словакии, критикующей политику ЕС в отношении Украины, это тревожный сигнал для антироссийских кругов в Европе, написал сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Вопреки стараниям Вашингтона и Брюсселя оппозиционная партия Роберта Фицо "Смер" с 23% голосов побеждает на парламентских выборах в Словакии. Идущие на втором месте либералы с 17% серьезно отстают. Теперь все будет зависеть от того, удастся ли Фицо создать правительство в коалиции с другой партией - собственных мест в парламенте ему не хватит", - написал политик. Но первое место его партии, выступающей против политики Евросоюза в отношении Украины и России, "весьма тревожный сигнал для антироссийских кругов в Европе", считает Пушков. По словам сенатора, Фицо известен своей резкой критикой киевского режима, политики антироссийских санкций и военной поддержки Украины. "Он пообещал в случае прихода к власти "не дать Украине ни одного патрона", - отметил Пушков.

https://ria.ru/20231001/fitso-1899726273.html

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899396082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, алексей пушков, евросоюз