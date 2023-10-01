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Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине - РИА Новости, 01.10.2023
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06:20 01.10.2023 (обновлено: 09:38 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/proekt-1899700815.html
Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине
Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине - РИА Новости, 01.10.2023
Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине
Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября, РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T06:20
2023-10-01T09:38
сша
украина
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сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября, проинформировал Белый дом.&quot;В субботу, 30 сентября (по местному времени. — Прим. ред.), президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года &lt;…&gt; и продлевает действие некоторых истекающих полномочий&quot;, — заявили в американской администрации. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.Подписание закона устранило угрозу "шатдауна" в США, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября."Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, мог наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласовал бы новый бюджет. Этому препятствовали разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвинил республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов обещали, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.
https://ria.ru/20231001/bayden-1899698702.html
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сша, украина, джо байден, нато, сергей лавров, россия, в мире
США, Украина, Джо Байден, НАТО, Сергей Лавров, Россия, В мире
Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине

Байден подписал проект бюджета на 45 дней без помощи Киеву

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября, проинформировал Белый дом.
«

"В субботу, 30 сентября (по местному времени. — Прим. ред.), президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года <…> и продлевает действие некоторых истекающих полномочий", — заявили в американской администрации.

При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
Подписание закона устранило угрозу "шатдауна" в США, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Байден раскритиковал временный проект бюджета за отсутствие помощи Украине
04:20
"Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, мог наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласовал бы новый бюджет. Этому препятствовали разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвинил республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.
Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов обещали, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В американском конгрессе раскритиковали политику США по Украине
Вчера, 16:16
 
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