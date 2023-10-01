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Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине
Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине - РИА Новости, 01.10.2023
Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине
Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября, РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T06:20
2023-10-01T06:20
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября, проинформировал Белый дом."В субботу, 30 сентября (по местному времени. — Прим. ред.), президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года <…> и продлевает действие некоторых истекающих полномочий", — заявили в американской администрации. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.Подписание закона устранило угрозу "шатдауна" в США, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября."Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, мог наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласовал бы новый бюджет. Этому препятствовали разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвинил республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов обещали, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.
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сша, украина, джо байден, нато, сергей лавров, россия, в мире
США, Украина, Джо Байден, НАТО, Сергей Лавров, Россия, В мире
Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине
Байден подписал проект бюджета на 45 дней без помощи Киеву
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября, проинформировал Белый дом.
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"В субботу, 30 сентября (по местному времени. — Прим. ред.), президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года <…> и продлевает действие некоторых истекающих полномочий", — заявили в американской администрации.
При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
Подписание закона устранило угрозу "шатдауна" в США, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября.
Байден раскритиковал временный проект бюджета за отсутствие помощи Украине
"Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, мог наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласовал бы новый бюджет. Этому препятствовали разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвинил республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.
Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов обещали, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.
В американском конгрессе раскритиковали политику США по Украине