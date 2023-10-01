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В России начался осенний призыв на военную службу - РИА Новости, 01.10.2023
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00:05 01.10.2023 (обновлено: 10:53 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/prizyv-1899688140.html
В России начался осенний призыв на военную службу
В России начался осенний призыв на военную службу - РИА Новости, 01.10.2023
В России начался осенний призыв на военную службу
Осенний призыв на военную службу начинается в России в воскресенье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T00:05
2023-10-01T10:53
безопасность
россия
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Осенний призыв на военную службу начинается в России в воскресенье, сообщили в Минобороны. В войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". В весеннюю кампанию этого года на службу в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования были призваны 147 тысяч человек. Как отметил ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, призыв будет проходить с 1 октября во всех субъектах РФ, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к нему, там призыв начнется 1 ноября. Это связано, в первую очередь, с особенностями климата. Срок службы остается прежним – 12 месяцев. Отправку призывников со сборных пунктов в войска планируется начать 16 октября. Все призывники будут направлены на службу в пункты постоянной дислокации соединений и частей ВС РФ и других формирований на территории России, отметили в Минобороны. Для службы в новые регионы (Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области) или для участия там в выполнении задач СВО призывники направляться не будут. Треть из призывников направят в учебные соединения и части для овладения современной военной техникой и получения военно-учетной специальности, после чего их направят в войска. Цимлянский отметил, что в Вооруженных силах РФ продолжается практика формирования научных рот, которые решают научно-прикладные задачи в интересах видов и родов войск. С требованиями к кандидатам в научные роты можно ознакомиться на официальном сайте Минобороны РФ. С 17 октября в рамках призывной кампании начнет работу "прямая телефонная линия" главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом. Линия будет работать по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени. Всех отслуживших установленные сроки своевременно уволят и отправят домой, отмечают в Минобороны.
https://ria.ru/20230725/gosduma-1886191296.html
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безопасность, россия, луганская народная республика, запорожская область
Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область
В России начался осенний призыв на военную службу

Минобороны: в России стартовал осенний призыв граждан на военную службу

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкПризывник проходит медицинскую комиссию в военном комиссариате Кунцевского района Москвы
Призывник проходит медицинскую комиссию в военном комиссариате Кунцевского района Москвы - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Призывник проходит медицинскую комиссию в военном комиссариате Кунцевского района Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Осенний призыв на военную службу начинается в России в воскресенье, сообщили в Минобороны.
В войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".
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В весеннюю кампанию этого года на службу в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования были призваны 147 тысяч человек.
Как отметил ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, призыв будет проходить с 1 октября во всех субъектах РФ, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к нему, там призыв начнется 1 ноября. Это связано, в первую очередь, с особенностями климата.
Срок службы остается прежним – 12 месяцев. Отправку призывников со сборных пунктов в войска планируется начать 16 октября.
Все призывники будут направлены на службу в пункты постоянной дислокации соединений и частей ВС РФ и других формирований на территории России, отметили в Минобороны. Для службы в новые регионы (Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области) или для участия там в выполнении задач СВО призывники направляться не будут.
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Треть из призывников направят в учебные соединения и части для овладения современной военной техникой и получения военно-учетной специальности, после чего их направят в войска.
Цимлянский отметил, что в Вооруженных силах РФ продолжается практика формирования научных рот, которые решают научно-прикладные задачи в интересах видов и родов войск. С требованиями к кандидатам в научные роты можно ознакомиться на официальном сайте Минобороны РФ.
С 17 октября в рамках призывной кампании начнет работу "прямая телефонная линия" главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом. Линия будет работать по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени.
Всех отслуживших установленные сроки своевременно уволят и отправят домой, отмечают в Минобороны.
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