https://ria.ru/20231001/prizyv-1899688140.html

В России начался осенний призыв на военную службу

В России начался осенний призыв на военную службу - РИА Новости, 01.10.2023

В России начался осенний призыв на военную службу

Осенний призыв на военную службу начинается в России в воскресенье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T00:05

2023-10-01T00:05

2023-10-01T10:53

безопасность

россия

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запорожская область

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Осенний призыв на военную службу начинается в России в воскресенье, сообщили в Минобороны. В войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". В весеннюю кампанию этого года на службу в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования были призваны 147 тысяч человек. Как отметил ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, призыв будет проходить с 1 октября во всех субъектах РФ, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к нему, там призыв начнется 1 ноября. Это связано, в первую очередь, с особенностями климата. Срок службы остается прежним – 12 месяцев. Отправку призывников со сборных пунктов в войска планируется начать 16 октября. Все призывники будут направлены на службу в пункты постоянной дислокации соединений и частей ВС РФ и других формирований на территории России, отметили в Минобороны. Для службы в новые регионы (Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области) или для участия там в выполнении задач СВО призывники направляться не будут. Треть из призывников направят в учебные соединения и части для овладения современной военной техникой и получения военно-учетной специальности, после чего их направят в войска. Цимлянский отметил, что в Вооруженных силах РФ продолжается практика формирования научных рот, которые решают научно-прикладные задачи в интересах видов и родов войск. С требованиями к кандидатам в научные роты можно ознакомиться на официальном сайте Минобороны РФ. С 17 октября в рамках призывной кампании начнет работу "прямая телефонная линия" главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом. Линия будет работать по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени. Всех отслуживших установленные сроки своевременно уволят и отправят домой, отмечают в Минобороны.

https://ria.ru/20230725/gosduma-1886191296.html

https://ria.ru/20230404/prizyv-1862875741.html

https://ria.ru/20230725/kontrakt-1886093955.html

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безопасность, россия, луганская народная республика, запорожская область