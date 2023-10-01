https://ria.ru/20231001/potolok-1899785934.html

Эксперт Bloomberg призвал отменить потолок цен на российскую нефть

Эксперт Bloomberg призвал отменить потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 01.10.2023

Эксперт Bloomberg призвал отменить потолок цен на российскую нефть

Введенный США и их союзниками в 2022 году потолок цен на российскую нефть следует отменить, поскольку он не позволяет сократить доходы РФ от экспорта... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T18:35

2023-10-01T18:35

2023-10-01T18:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

россия

сша

венесуэла

джулиан ли

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Введенный США и их союзниками в 2022 году потолок цен на российскую нефть следует отменить, поскольку он не позволяет сократить доходы РФ от экспорта углеводородов, считает нефтяной стратег Bloomberg First Word Джулиан Ли. Об этом он написал в своей колонке, опубликованной на сайте агентства Блумберг."Пришло время отменить потолок цен на российскую нефть. Ограничения не вредят доходу России, но повышают экологические риски", - написал Ли.По мнению эксперта, ограничительные меры Запада привели к росту рискованных операций по перевалке нефти в море с одних танкеров на другие, что повышает вероятность экологической катастрофы в случае аварии и разлива углеводородов. "С тех пор, как мировые цены на нефть выросли за последние месяцы, также повысилась и ценность российской нефти. Urals теперь ближе к 100 долларам за баррель, чем к 60, а большинство владельцев судов, которые ее перевозят, готовы игнорировать потолок цен", - указывает Ли. Аналитик подчеркивает, что эффективность потолка цен изначально зависела от потребности России в западных судах и сервисах для продолжения движения нефти на международные рынки и готовности экспортировать ее в рамках установленного Западом потолка. Помимо этого, судовладельцы "едва нуждаются в доказательстве" грузовладельцем, что перевозимая нефть была куплена с учетом действия потолка, но даже если подобные документы предъявляются, то "нет никакого желания и способа проверять, что написанное в аффидевите является правдой". В сентябре глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто в интервью РИА Новости также заявил, что введенный Западом потолок ценна нефть из РФ представляет собой иррациональные действия, нарушающие все принципы международной торговли, и что Каракас не согласен с "манипуляцией рынком, ни при каких условиях". Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20230929/neft-1899531632.html

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

россия

сша

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, сша, венесуэла, джулиан ли, владимир путин, евросоюз, urals