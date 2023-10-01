https://ria.ru/20231001/post-1899771788.html
В США подадут прошение об отстранении Маккарти с поста спикера палаты
В США подадут прошение об отстранении Маккарти с поста спикера палаты - РИА Новости, 01.10.2023
В США подадут прошение об отстранении Маккарти с поста спикера палаты
Член палаты представителей конгресса США республиканец Мэтт Гаетц заявил, что на предстоящей неделе намерен подать прошение об отстранении своего однопартийца... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:43
2023-10-01T16:43
2023-10-01T16:43
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США республиканец Мэтт Гаетц заявил, что на предстоящей неделе намерен подать прошение об отстранении своего однопартийца Кевина Маккарти с поста спикера палаты. "Я намерен на этой неделе подать прошение об освобождении против спикера Маккарти", - сообщил он в интервью телеканалу CNN. Гаетц отметил, что американским законодателям необходимо "новое руководство, которому можно доверять". "Есть для общая для всех вещь - никто не доверяет Кевину Маккарти… он лгал (президенту США Джо - ред.) Байдену, он лгал консерваторам в палате", - добавил он. Ранее газета Washington Post сообщала, что ультраправые республиканцы планируют сместить Маккарти с поста спикера палаты представителей США уже на предстоящей неделе. Если правому крылу республиканцев удастся сместить Маккарти со своего поста и в рядах республиканцев начнется длительная борьба за назначение нового спикера, то весь законотворческий процесс в нижней палате американского парламента рискует быть заблокированным. Учитывая возможные разногласия среди республиканцев, судьбу Маккарти на посту спикера в случае голосования будут решать демократы, поскольку предложение о смещении спикера для принятия должно получить поддержку большинства членов палаты представителей, указывает Washington Post. Демократы еще не определились с тем, будут ли они защищать Маккарти или же проголосуют против него, пишет газета со ссылкой на несколько источников.
https://ria.ru/20231001/uscherb-1899750767.html
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в мире, сша, кевин маккарти
В мире, США, Кевин Маккарти
В США подадут прошение об отстранении Маккарти с поста спикера палаты
Конгрессмен в США подаст прошение об отстранении Маккарти с поста спикера палаты
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости.
Член палаты представителей конгресса США республиканец Мэтт Гаетц заявил
, что на предстоящей неделе намерен подать прошение об отстранении своего однопартийца Кевина Маккарти с поста спикера палаты.
«
"Я намерен на этой неделе подать прошение об освобождении против спикера Маккарти", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.
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Гаетц отметил, что американским законодателям необходимо "новое руководство, которому можно доверять".
«
"Есть для общая для всех вещь - никто не доверяет Кевину Маккарти… он лгал (президенту США Джо - ред.) Байдену, он лгал консерваторам в палате", - добавил он.
Ранее газета Washington Post сообщала, что ультраправые республиканцы планируют сместить Маккарти с поста спикера палаты представителей США уже на предстоящей неделе.
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Если правому крылу республиканцев удастся сместить Маккарти со своего поста и в рядах республиканцев начнется длительная борьба за назначение нового спикера, то весь законотворческий процесс в нижней палате американского парламента рискует быть заблокированным.
Учитывая возможные разногласия среди республиканцев, судьбу Маккарти на посту спикера в случае голосования будут решать демократы, поскольку предложение о смещении спикера для принятия должно получить поддержку большинства членов палаты представителей, указывает Washington Post. Демократы еще не определились с тем, будут ли они защищать Маккарти или же проголосуют против него, пишет газета со ссылкой на несколько источников.
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