https://ria.ru/20231001/pomosch-1899797253.html

Боррель рассказал, сколько Киев получил общей помощи от ЕС с прошлого года

Боррель рассказал, сколько Киев получил общей помощи от ЕС с прошлого года - РИА Новости, 01.10.2023

Боррель рассказал, сколько Киев получил общей помощи от ЕС с прошлого года

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года ЕС выделил Украине 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) поддержки, из которых... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T20:27

2023-10-01T20:27

2023-10-01T20:27

в мире

украина

жозеп боррель

евросоюз

нато

сергей лавров

россия

киев

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года ЕС выделил Украине 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) поддержки, из которых более 26 миллиардов долларов - финансирование в сфере обороны, что является самой большой суммой, которую ЕС выделял на подобные цели. "Сейчас лишь военную помощь мы оказали на сумму не менее 25 миллиардов евро. Общая сумма поддержки достигает 80 миллиардов евро. Это самая большая сумма, которую мы когда-либо выделяли на подобную помощь", - заявил Боррель на пресс-конференции в Киеве, трансляция которой опубликована на странице дипломата в соцсети X. В субботу Боррель прибыл с необъявленным визитом в Одессу, а в воскресенье приехал в Киев, где уже встретился с Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231001/vstrecha-1899779061.html

https://ria.ru/20231001/podderzhka-1899792660.html

украина

россия

киев

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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, нато, сергей лавров, россия, киев, владимир зеленский