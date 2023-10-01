Боррель рассказал, сколько Киев получил общей помощи от ЕС с прошлого года
Боррель: с прошлого года Киев получил почти 84,6 миллиарда общей помощи от ЕС
© AP Photo / Frederic SierakowskiВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Frederic Sierakowski
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года ЕС выделил Украине 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) поддержки, из которых более 26 миллиардов долларов - финансирование в сфере обороны, что является самой большой суммой, которую ЕС выделял на подобные цели.
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"Сейчас лишь военную помощь мы оказали на сумму не менее 25 миллиардов евро. Общая сумма поддержки достигает 80 миллиардов евро. Это самая большая сумма, которую мы когда-либо выделяли на подобную помощь", - заявил Боррель на пресс-конференции в Киеве, трансляция которой опубликована на странице дипломата в соцсети X.
В субботу Боррель прибыл с необъявленным визитом в Одессу, а в воскресенье приехал в Киев, где уже встретился с Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.