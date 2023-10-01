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"Опасно": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе из-за США
"Опасно": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе из-за США - РИА Новости, 01.10.2023
"Опасно": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе из-за США
Прекращение Белым домом военной и финансовой помощи Украине будет иметь для страны разрушительные последствия, заявил в эфире телеканала CNN полковник ВВС США в РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:20
2023-10-01T10:20
2023-10-01T10:20
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Прекращение Белым домом военной и финансовой помощи Украине будет иметь для страны разрушительные последствия, заявил в эфире телеканала CNN полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон."Это будет катастрофа. Причина заключается в том, что Украина полностью зависит от помощи, которую мы оказываем. С военной точки зрения может произойти такая ситуация, когда все вооружение для Украины или большая его часть застрянет на полпути. Они не получат танки Abrams больше, чем им уже передали, не получат истребители F-16, которые они просили, не будет РСЗО HIMARS”, –признался он.Лейтон отметил, что при таком развитии событий контрнаступление не просто замедлится, а сойдет на нет. Это, в свою очередь, позволит российской армии начать свое контрнаступление, которое ВСУ не смогут отразить, добавил он."Это очень опасная ситуация", – подытожил военный.Комментарии были сделаны на фоне сообщения о том, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.Подписание закона устранило угрозу шатдауна в США, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября.
https://ria.ru/20231001/tanki-1899715531.html
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в мире, украина, сша, джо байден, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, F-16
"Опасно": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе из-за США
Полковник Лейтон: прекращение помощи Украине обернется крахом для страны