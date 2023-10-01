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На Украине придумали хитрый план по захвату Польши - РИА Новости, 01.10.2023
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03:41 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/polsha-1899697794.html
На Украине придумали хитрый план по захвату Польши
На Украине придумали хитрый план по захвату Польши - РИА Новости, 01.10.2023
На Украине придумали хитрый план по захвату Польши
Беженцы с Украины, получив гражданство и избирательные права в Польше, смогут влиять на политику Варшавы и лоббировать интересы Киева, заявил украинский... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T03:41
2023-10-01T03:41
в мире
украина
польша
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Беженцы с Украины, получив гражданство и избирательные права в Польше, смогут влиять на политику Варшавы и лоббировать интересы Киева, заявил украинский политолог Виталий Кулик, его слова приводит польский портал Kresy.pl."Такая проблема, а точнее возможность, появляется и в других странах, ведь срок получения гражданства нашими эмигрантами составляет до пяти лет. И тогда мы получим как минимум несколько сотен тысяч польских граждан украинского происхождения, к которым придется относиться серьезно, потому что они будут избирателями", - заявил Кулик в беседе с украинским политологом Юрием Романенко.По его словам, таким же образом может сложиться ситуация с десятками тысяч украинцев в Канаде и несколькими сотнями тысяч беженцев с Украины в Германии.При этом Кулик указал на необходимость "политической консолидации" украинского сообщества в Польше, чтобы оно могло лоббировать "украинские интересы", для этого ему необходимо сотрудничать с какой-либо политической силой."И будет какая-то политическая группа, которая скажет: "Мы защищаем интересы украинцев", и в их списках будут украинцы. Вот и все. У нас появляется лоббист, партнер, политический союзник, и наша игра становится интереснее", - предположил политолог.Кроме того, он подчеркнул, что Украина должна "воспользоваться моментом" и использовать растущие противоречия между европейскими странами в своих интересах.Ранее в Еврокомиссии заявляли, что всего на территорию ЕС в рамках действия механизма временной защиты беженцев с Украины прибыли 16 миллионов ее граждан, 11 миллионов вернулись затем на родину, один миллион уехал в США, Великобританию и Канаду, а четыре миллиона остаются в ЕС.
https://ria.ru/20230928/integratsiya-1899217569.html
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в мире, украина, польша, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Еврокомиссия
На Украине придумали хитрый план по захвату Польши

Политолог Кулик: украинцы с гражданством Польши будут влиять на ее политику

© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Украины в Варшаве
Флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Беженцы с Украины, получив гражданство и избирательные права в Польше, смогут влиять на политику Варшавы и лоббировать интересы Киева, заявил украинский политолог Виталий Кулик, его слова приводит польский портал Kresy.pl.
"Такая проблема, а точнее возможность, появляется и в других странах, ведь срок получения гражданства нашими эмигрантами составляет до пяти лет. И тогда мы получим как минимум несколько сотен тысяч польских граждан украинского происхождения, к которым придется относиться серьезно, потому что они будут избирателями", - заявил Кулик в беседе с украинским политологом Юрием Романенко.
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По его словам, таким же образом может сложиться ситуация с десятками тысяч украинцев в Канаде и несколькими сотнями тысяч беженцев с Украины в Германии.
При этом Кулик указал на необходимость "политической консолидации" украинского сообщества в Польше, чтобы оно могло лоббировать "украинские интересы", для этого ему необходимо сотрудничать с какой-либо политической силой.
"И будет какая-то политическая группа, которая скажет: "Мы защищаем интересы украинцев", и в их списках будут украинцы. Вот и все. У нас появляется лоббист, партнер, политический союзник, и наша игра становится интереснее", - предположил политолог.
Кроме того, он подчеркнул, что Украина должна "воспользоваться моментом" и использовать растущие противоречия между европейскими странами в своих интересах.
Ранее в Еврокомиссии заявляли, что всего на территорию ЕС в рамках действия механизма временной защиты беженцев с Украины прибыли 16 миллионов ее граждан, 11 миллионов вернулись затем на родину, один миллион уехал в США, Великобританию и Канаду, а четыре миллиона остаются в ЕС.
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