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На Украине придумали хитрый план по захвату Польши

На Украине придумали хитрый план по захвату Польши - РИА Новости, 01.10.2023

На Украине придумали хитрый план по захвату Польши

Беженцы с Украины, получив гражданство и избирательные права в Польше, смогут влиять на политику Варшавы и лоббировать интересы Киева, заявил украинский... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T03:41

2023-10-01T03:41

2023-10-01T03:41

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Беженцы с Украины, получив гражданство и избирательные права в Польше, смогут влиять на политику Варшавы и лоббировать интересы Киева, заявил украинский политолог Виталий Кулик, его слова приводит польский портал Kresy.pl."Такая проблема, а точнее возможность, появляется и в других странах, ведь срок получения гражданства нашими эмигрантами составляет до пяти лет. И тогда мы получим как минимум несколько сотен тысяч польских граждан украинского происхождения, к которым придется относиться серьезно, потому что они будут избирателями", - заявил Кулик в беседе с украинским политологом Юрием Романенко.По его словам, таким же образом может сложиться ситуация с десятками тысяч украинцев в Канаде и несколькими сотнями тысяч беженцев с Украины в Германии.При этом Кулик указал на необходимость "политической консолидации" украинского сообщества в Польше, чтобы оно могло лоббировать "украинские интересы", для этого ему необходимо сотрудничать с какой-либо политической силой."И будет какая-то политическая группа, которая скажет: "Мы защищаем интересы украинцев", и в их списках будут украинцы. Вот и все. У нас появляется лоббист, партнер, политический союзник, и наша игра становится интереснее", - предположил политолог.Кроме того, он подчеркнул, что Украина должна "воспользоваться моментом" и использовать растущие противоречия между европейскими странами в своих интересах.Ранее в Еврокомиссии заявляли, что всего на территорию ЕС в рамках действия механизма временной защиты беженцев с Украины прибыли 16 миллионов ее граждан, 11 миллионов вернулись затем на родину, один миллион уехал в США, Великобританию и Канаду, а четыре миллиона остаются в ЕС.

https://ria.ru/20230928/integratsiya-1899217569.html

https://ria.ru/20230928/bezhentsy-1899280806.html

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в мире, украина, польша, евросоюз, еврокомиссия