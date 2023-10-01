Байден пообещал, что поддержка Украине не прекратится
Байден пообещал союзникам США и Украине, что поддержка не прекратится
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне утверждения временного бюджета, не включающего деньги на Украину, пообещал союзникам США и Киеву, что поддержка со стороны Вашингтона не прекратится.
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"Я хочу заверить американских союзников, американский народ и народ Украины, что они могут положиться на нашу поддержку, мы не уйдем", - заявил он в воскресенье в ходе своего выступления в Белом доме.
Байден подчеркнул, что большинство американских конгрессменов продолжают поддерживать выделение помощи Украине.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.