https://ria.ru/20231001/plan-1899706188.html
В Херсонской области назвали новый план Зеленского заведомо провальным
В Херсонской области назвали новый план Зеленского заведомо провальным - РИА Новости, 01.10.2023
В Херсонской области назвали новый план Зеленского заведомо провальным
Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев назвал заведомо провальным новый план... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T08:26
2023-10-01T08:26
2023-10-01T08:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир зеленский
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев назвал заведомо провальным новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским на Западе. Ранее сообщаюсь, что Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления, и для этого ВСУ наращивает под Николаевом группировку морской пехоты для форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС. "Зеленский теряет власть, растет недовольство, в первую очередь его кураторов, которые в него инвестировали деньги. Вот поэтому в его больной голове и рождаются подобные заведомо провальные и отчаянные планы. Но хочу сказать одно, чтобы там не задумывал киевский режим, победа будет за нами", - сказал Ниметуллаев РИА Новости. По его мнению, процесс распада Украины еще не завершен, так как в ее составе еще остаются области, исторически принадлежащие России.
https://ria.ru/20230930/izmail-1899614744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Зеленский, Украина
В Херсонской области назвали новый план Зеленского заведомо провальным
Херсонские власти назвали план Зеленского о контрнаступлении заведомо провальным
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев назвал заведомо провальным новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским на Западе.
Ранее сообщаюсь, что Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления, и для этого ВСУ наращивает под Николаевом группировку морской пехоты для форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС.
"Зеленский теряет власть, растет недовольство, в первую очередь его кураторов, которые в него инвестировали деньги. Вот поэтому в его больной голове и рождаются подобные заведомо провальные и отчаянные планы. Но хочу сказать одно, чтобы там не задумывал киевский режим, победа будет за нами", - сказал Ниметуллаев РИА Новости.
По его мнению, процесс распада Украины
еще не завершен, так как в ее составе еще остаются области, исторически принадлежащие России
.
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