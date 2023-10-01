https://ria.ru/20231001/plan-1899706188.html

В Херсонской области назвали новый план Зеленского заведомо провальным

В Херсонской области назвали новый план Зеленского заведомо провальным - РИА Новости, 01.10.2023

В Херсонской области назвали новый план Зеленского заведомо провальным

Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев назвал заведомо провальным новый план... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T08:26

2023-10-01T08:26

2023-10-01T08:26

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир зеленский

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев назвал заведомо провальным новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским на Западе. Ранее сообщаюсь, что Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления, и для этого ВСУ наращивает под Николаевом группировку морской пехоты для форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС. "Зеленский теряет власть, растет недовольство, в первую очередь его кураторов, которые в него инвестировали деньги. Вот поэтому в его больной голове и рождаются подобные заведомо провальные и отчаянные планы. Но хочу сказать одно, чтобы там не задумывал киевский режим, победа будет за нами", - сказал Ниметуллаев РИА Новости. По его мнению, процесс распада Украины еще не завершен, так как в ее составе еще остаются области, исторически принадлежащие России.

https://ria.ru/20230930/izmail-1899614744.html

херсонская область

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , владимир зеленский, украина