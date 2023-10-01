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В Херсонской области назвали новый план Зеленского заведомо провальным - РИА Новости, 01.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:26 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/plan-1899706188.html
В Херсонской области назвали новый план Зеленского заведомо провальным
В Херсонской области назвали новый план Зеленского заведомо провальным - РИА Новости, 01.10.2023
В Херсонской области назвали новый план Зеленского заведомо провальным
Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев назвал заведомо провальным новый план... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T08:26
2023-10-01T08:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир зеленский
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев назвал заведомо провальным новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским на Западе. Ранее сообщаюсь, что Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления, и для этого ВСУ наращивает под Николаевом группировку морской пехоты для форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС. "Зеленский теряет власть, растет недовольство, в первую очередь его кураторов, которые в него инвестировали деньги. Вот поэтому в его больной голове и рождаются подобные заведомо провальные и отчаянные планы. Но хочу сказать одно, чтобы там не задумывал киевский режим, победа будет за нами", - сказал Ниметуллаев РИА Новости. По его мнению, процесс распада Украины еще не завершен, так как в ее составе еще остаются области, исторически принадлежащие России.
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херсонская область , владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Зеленский, Украина
В Херсонской области назвали новый план Зеленского заведомо провальным

Херсонские власти назвали план Зеленского о контрнаступлении заведомо провальным

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев назвал заведомо провальным новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским на Западе.
Ранее сообщаюсь, что Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления, и для этого ВСУ наращивает под Николаевом группировку морской пехоты для форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС.
"Зеленский теряет власть, растет недовольство, в первую очередь его кураторов, которые в него инвестировали деньги. Вот поэтому в его больной голове и рождаются подобные заведомо провальные и отчаянные планы. Но хочу сказать одно, чтобы там не задумывал киевский режим, победа будет за нами", - сказал Ниметуллаев РИА Новости.
По его мнению, процесс распада Украины еще не завершен, так как в ее составе еще остаются области, исторически принадлежащие России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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