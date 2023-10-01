https://ria.ru/20231001/patent-1899711379.html

В России хотят запатентовать Tom Ford, Kenzo и собаку сутулую

В России хотят запатентовать Tom Ford, Kenzo и собаку сутулую - РИА Новости, 01.10.2023

В России хотят запатентовать Tom Ford, Kenzo и собаку сутулую

Российские предприниматели направили в Роспатент несколько заявок о регистрации товарных знаков, среди которых названия всемирно известных брендов — Tom Ford и... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T09:10

2023-10-01T09:10

2023-10-01T09:38

россия

казань

нижний новгород

александр иваницкий

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

экономика

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские предприниматели направили в Роспатент несколько заявок о регистрации товарных знаков, среди которых названия всемирно известных брендов — Tom Ford и Kenzo, а также забавные подписи для сувенирной продукции. Компания "Подарки оптом" из Казани 1 сентября подала в Роспатент сразу несколько заявок. Как следует из документов, запатентовать хотят несколько подписей: "Шальной Император", "С ДР, Собака сутулая. Спасибо за повод побухать. Пенсия скоро" и "Хороших людей осталось мало. Берегите меня". Московский предприниматель Александр Иваницкий, судя по заявке, хочет получить патент на "Прогноз погоды". Документ поступил в Роспатент тоже 1 сентября. Другие же пытаются занять освободившуюся после ухода иностранных брендов нишу. Центр галотерапии "Территория здоровья" из Нижнего Новгорода решил запатентовать название Tom Ford, а "Первая дизайнерская оптическая компания" из подмосковной Балашихи — Kenzo Luxury.

https://ria.ru/20230117/roskosmos-1845338984.html

https://ria.ru/20230410/patenty-1864146024.html

россия

казань

нижний новгород

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казань, нижний новгород, александр иваницкий, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика