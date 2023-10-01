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В России хотят запатентовать Tom Ford, Kenzo и собаку сутулую - РИА Новости, 01.10.2023
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09:10 01.10.2023 (обновлено: 09:38 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/patent-1899711379.html
В России хотят запатентовать Tom Ford, Kenzo и собаку сутулую
В России хотят запатентовать Tom Ford, Kenzo и собаку сутулую - РИА Новости, 01.10.2023
В России хотят запатентовать Tom Ford, Kenzo и собаку сутулую
Российские предприниматели направили в Роспатент несколько заявок о регистрации товарных знаков, среди которых названия всемирно известных брендов — Tom Ford и... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T09:10
2023-10-01T09:38
россия
казань
нижний новгород
александр иваницкий
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
экономика
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские предприниматели направили в Роспатент несколько заявок о регистрации товарных знаков, среди которых названия всемирно известных брендов — Tom Ford и Kenzo, а также забавные подписи для сувенирной продукции. Компания "Подарки оптом" из Казани 1 сентября подала в Роспатент сразу несколько заявок. Как следует из документов, запатентовать хотят несколько подписей: "Шальной Император", "С ДР, Собака сутулая. Спасибо за повод побухать. Пенсия скоро" и "Хороших людей осталось мало. Берегите меня". Московский предприниматель Александр Иваницкий, судя по заявке, хочет получить патент на "Прогноз погоды". Документ поступил в Роспатент тоже 1 сентября. Другие же пытаются занять освободившуюся после ухода иностранных брендов нишу. Центр галотерапии "Территория здоровья" из Нижнего Новгорода решил запатентовать название Tom Ford, а "Первая дизайнерская оптическая компания" из подмосковной Балашихи — Kenzo Luxury.
https://ria.ru/20230117/roskosmos-1845338984.html
https://ria.ru/20230410/patenty-1864146024.html
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россия, казань, нижний новгород, александр иваницкий, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика
Россия, Казань, Нижний Новгород, Александр Иваницкий, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика
В России хотят запатентовать Tom Ford, Kenzo и собаку сутулую

Российские предприниматели хотят запатентовать Tom Ford, Kenzo и собаку сутулую

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТаблички Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам"
Таблички Федерального государственного учреждения Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Таблички Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам". Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские предприниматели направили в Роспатент несколько заявок о регистрации товарных знаков, среди которых названия всемирно известных брендов — Tom Ford и Kenzo, а также забавные подписи для сувенирной продукции.
Компания "Подарки оптом" из Казани 1 сентября подала в Роспатент сразу несколько заявок. Как следует из документов, запатентовать хотят несколько подписей: "Шальной Император", "С ДР, Собака сутулая. Спасибо за повод побухать. Пенсия скоро" и "Хороших людей осталось мало. Берегите меня".
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Московский предприниматель Александр Иваницкий, судя по заявке, хочет получить патент на "Прогноз погоды". Документ поступил в Роспатент тоже 1 сентября.
Другие же пытаются занять освободившуюся после ухода иностранных брендов нишу.
Центр галотерапии "Территория здоровья" из Нижнего Новгорода решил запатентовать название Tom Ford, а "Первая дизайнерская оптическая компания" из подмосковной Балашихи — Kenzo Luxury.
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РоссияКазаньНижний НовгородАлександр ИваницкийФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Экономика
 
 
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