В России хотят запатентовать Tom Ford, Kenzo и собаку сутулую
Российские предприниматели хотят запатентовать Tom Ford, Kenzo и собаку сутулую
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТаблички Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам"
Таблички Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские предприниматели направили в Роспатент несколько заявок о регистрации товарных знаков, среди которых названия всемирно известных брендов — Tom Ford и Kenzo, а также забавные подписи для сувенирной продукции.
Компания "Подарки оптом" из Казани 1 сентября подала в Роспатент сразу несколько заявок. Как следует из документов, запатентовать хотят несколько подписей: "Шальной Император", "С ДР, Собака сутулая. Спасибо за повод побухать. Пенсия скоро" и "Хороших людей осталось мало. Берегите меня".
Московский предприниматель Александр Иваницкий, судя по заявке, хочет получить патент на "Прогноз погоды". Документ поступил в Роспатент тоже 1 сентября.
Другие же пытаются занять освободившуюся после ухода иностранных брендов нишу.
Центр галотерапии "Территория здоровья" из Нижнего Новгорода решил запатентовать название Tom Ford, а "Первая дизайнерская оптическая компания" из подмосковной Балашихи — Kenzo Luxury.