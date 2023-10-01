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Москвичам рассказали, когда может выпасть первый снег - РИА Новости, 01.10.2023
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12:12 01.10.2023
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Москвичам рассказали, когда может выпасть первый снег
Москвичам рассказали, когда может выпасть первый снег - РИА Новости, 01.10.2023
Москвичам рассказали, когда может выпасть первый снег
Октябрь в Москве будет неустойчивым, первый снег не исключен уже в первой декаде месяца, ожидаются первые заморозки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:12
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погода
михаил леус
москва
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Октябрь в Москве будет неустойчивым, первый снег не исключен уже в первой декаде месяца, ожидаются первые заморозки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что стартовавший с дождей октябрь в Москве ожидается крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. "Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичи ещё увидят на столичных термометрах значения в плюс 17-19 градусов, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки", - заявил он. Леус отметил, что осадков будет гораздо больше, чем в сентябре, а уже в последние дни первой декады октября не исключён и первый снег.
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погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
Москвичам рассказали, когда может выпасть первый снег

Октябрь в Москве будет неустойчивым, первый снег не исключен уже в первой декаде

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДевушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте
Девушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Девушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Октябрь в Москве будет неустойчивым, первый снег не исключен уже в первой декаде месяца, ожидаются первые заморозки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что стартовавший с дождей октябрь в Москве ожидается крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов.
"Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичи ещё увидят на столичных термометрах значения в плюс 17-19 градусов, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки", - заявил он.
Леус отметил, что осадков будет гораздо больше, чем в сентябре, а уже в последние дни первой декады октября не исключён и первый снег.
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