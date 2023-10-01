https://ria.ru/20231001/oktyabr-1899736371.html

Москвичам рассказали, когда может выпасть первый снег

Москвичам рассказали, когда может выпасть первый снег - РИА Новости, 01.10.2023

Москвичам рассказали, когда может выпасть первый снег

Октябрь в Москве будет неустойчивым, первый снег не исключен уже в первой декаде месяца, ожидаются первые заморозки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T12:12

2023-10-01T12:12

2023-10-01T12:12

погода

михаил леус

москва

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Октябрь в Москве будет неустойчивым, первый снег не исключен уже в первой декаде месяца, ожидаются первые заморозки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что стартовавший с дождей октябрь в Москве ожидается крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. "Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичи ещё увидят на столичных термометрах значения в плюс 17-19 градусов, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки", - заявил он. Леус отметил, что осадков будет гораздо больше, чем в сентябре, а уже в последние дни первой декады октября не исключён и первый снег.

https://ria.ru/20230928/pogoda-1899173725.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва