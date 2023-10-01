https://ria.ru/20231001/obstrel-1899739895.html
В селе в Брянской области при обстреле повреждены жилые дома
В селе в Брянской области при обстреле повреждены жилые дома - РИА Новости, 01.10.2023
В селе в Брянской области при обстреле повреждены жилые дома
Два административных здания и несколько жилых домов повреждены после обстрела со стороны Украины села Любечане Брянской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:47
2023-10-01T12:47
2023-10-01T12:47
украина
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Два административных здания и несколько жилых домов повреждены после обстрела со стороны Украины села Любечане Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "ВСУ обстреляли село Любечане Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два административных здания, несколько жилых домов", - написал губернатор. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он. Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20231001/oborona-1899731765.html
украина
брянская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, В мире
В селе в Брянской области при обстреле повреждены жилые дома
В селе в Брянской области при обстреле со стороны ВСУ повреждены жилые дома