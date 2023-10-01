https://ria.ru/20231001/obstrel-1899739895.html

В селе в Брянской области при обстреле повреждены жилые дома

В селе в Брянской области при обстреле повреждены жилые дома - РИА Новости, 01.10.2023

В селе в Брянской области при обстреле повреждены жилые дома

Два административных здания и несколько жилых домов повреждены после обстрела со стороны Украины села Любечане Брянской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T12:47

2023-10-01T12:47

2023-10-01T12:47

украина

брянская область

климовский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Два административных здания и несколько жилых домов повреждены после обстрела со стороны Украины села Любечане Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "ВСУ обстреляли село Любечане Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два административных здания, несколько жилых домов", - написал губернатор. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он. Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20231001/oborona-1899731765.html

украина

брянская область

климовский район

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Варвара Скокшина

украина, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, в мире