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В селе в Брянской области при обстреле повреждены жилые дома - РИА Новости, 01.10.2023
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12:47 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/obstrel-1899739895.html
В селе в Брянской области при обстреле повреждены жилые дома
В селе в Брянской области при обстреле повреждены жилые дома - РИА Новости, 01.10.2023
В селе в Брянской области при обстреле повреждены жилые дома
Два административных здания и несколько жилых домов повреждены после обстрела со стороны Украины села Любечане Брянской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:47
2023-10-01T12:47
украина
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Два административных здания и несколько жилых домов повреждены после обстрела со стороны Украины села Любечане Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "ВСУ обстреляли село Любечане Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два административных здания, несколько жилых домов", - написал губернатор. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он. Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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украина
брянская область
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украина, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, В мире
В селе в Брянской области при обстреле повреждены жилые дома

В селе в Брянской области при обстреле со стороны ВСУ повреждены жилые дома

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне жилого дома
Разбитое стекло в окне жилого дома - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Два административных здания и несколько жилых домов повреждены после обстрела со стороны Украины села Любечане Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«
"ВСУ обстреляли село Любечане Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два административных здания, несколько жилых домов", - написал губернатор.
Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.
Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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УкраинаБрянская областьКлимовский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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