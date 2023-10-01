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При обстреле Верхнеторецкого со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле Верхнеторецкого со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 01.10.2023
При обстреле Верхнеторецкого со стороны ВСУ ранена женщина
Мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР, сообщило представительство региона в Совместном центре по... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:27
2023-10-01T12:27
2023-10-01T12:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР, сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября по состоянию на 12.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Верхнеторецкое: по улице Нижнеколхозная, 39 ранена женщина 1958 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При обстреле Верхнеторецкого со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле населенного пункта Верхнеторецкое со стороны ВСУ ранена женщина