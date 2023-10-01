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При обстреле Верхнеторецкого со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 01.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/obstrel-1899737731.html
При обстреле Верхнеторецкого со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле Верхнеторецкого со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 01.10.2023
При обстреле Верхнеторецкого со стороны ВСУ ранена женщина
Мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР, сообщило представительство региона в Совместном центре по... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:27
2023-10-01T12:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР, сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября по состоянию на 12.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Верхнеторецкое: по улице Нижнеколхозная, 39 ранена женщина 1958 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20231001/dnr-1899723131.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При обстреле Верхнеторецкого со стороны ВСУ ранена женщина

При обстреле населенного пункта Верхнеторецкое со стороны ВСУ ранена женщина

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР, сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября по состоянию на 12.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Верхнеторецкое: по улице Нижнеколхозная, 39 ранена женщина 1958 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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