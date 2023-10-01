https://ria.ru/20231001/obstrel-1899737731.html

При обстреле Верхнеторецкого со стороны ВСУ ранена женщина

При обстреле Верхнеторецкого со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 01.10.2023

При обстреле Верхнеторецкого со стороны ВСУ ранена женщина

Мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР, сообщило представительство региона в Совместном центре по... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T12:27

2023-10-01T12:27

2023-10-01T12:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР, сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября по состоянию на 12.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Верхнеторецкое: по улице Нижнеколхозная, 39 ранена женщина 1958 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.

https://ria.ru/20231001/dnr-1899723131.html

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия