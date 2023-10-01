ВСУ за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли приграничные районы Белгородской области
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области 60 раз, пострадавших нет, выявлены повреждения домовладений и автомобилей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В воскресенье губернатор опубликовал сводку об обстрелах, которые произошли в регионе 30 сентября. В субботу украинские военные нанесли удары по шести муниципалитетам, используя 60 снарядов, восемь из которых были сброшены с помощью дронов. Если сравнить эту статистику с сентябрем в целом, когда в сутки среднее количество составляет 92 снаряда, то можно сказать, что интенсивность атак в субботу снизилась более чем на 30%. Кроме того, в пятницу по области было выпущено 87 боеприпасов, а также производились атаки с использованием беспилотников. Важно отметить, что в ночь на 30 сентября дежурными средствами ПВО в Белгородском районе были уничтожены девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий. После работы ПВО в поселке Разумное выявлены разрушения в 9 частных домовладениях и 10 хозпостройках: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждены 5 автомобилей, два забора, водосток и два хозсубъекта", - написал Гладков.
Он заявил, что в Борисовском районе в селе Богун-Городок с дрона сброшено 8 взрывных устройств, повреждено одно домовладение и три машины. В Валуйском горокруге село Новопетровка 4 раза обстреляно из ствольной артиллерии. В Грайворонском горокруге по селу Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. По данным главы региона, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Прилесье - зафиксировано 5 прилетов.
"В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 7 артиллерийских и 3 минометных снаряда. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях посечена кровля. Также повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 6 минометных снарядов", - добавил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.