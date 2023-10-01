https://ria.ru/20231001/obstrel-1899725361.html

ВСУ за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область

ВСУ за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 01.10.2023

ВСУ за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области 60 раз, пострадавших нет, выявлены повреждения домовладений и... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:44

2023-10-01T10:44

2023-10-01T10:44

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

муром

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области 60 раз, пострадавших нет, выявлены повреждения домовладений и автомобилей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В воскресенье губернатор опубликовал сводку об обстрелах, которые произошли в регионе 30 сентября. В субботу украинские военные нанесли удары по шести муниципалитетам, используя 60 снарядов, восемь из которых были сброшены с помощью дронов. Если сравнить эту статистику с сентябрем в целом, когда в сутки среднее количество составляет 92 снаряда, то можно сказать, что интенсивность атак в субботу снизилась более чем на 30%. Кроме того, в пятницу по области было выпущено 87 боеприпасов, а также производились атаки с использованием беспилотников. Важно отметить, что в ночь на 30 сентября дежурными средствами ПВО в Белгородском районе были уничтожены девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий. После работы ПВО в поселке Разумное выявлены разрушения в 9 частных домовладениях и 10 хозпостройках: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждены 5 автомобилей, два забора, водосток и два хозсубъекта", - написал Гладков. Он заявил, что в Борисовском районе в селе Богун-Городок с дрона сброшено 8 взрывных устройств, повреждено одно домовладение и три машины. В Валуйском горокруге село Новопетровка 4 раза обстреляно из ствольной артиллерии. В Грайворонском горокруге по селу Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. По данным главы региона, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Прилесье - зафиксировано 5 прилетов. "В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 7 артиллерийских и 3 минометных снаряда. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях посечена кровля. Также повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 6 минометных снарядов", - добавил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231001/tanki-1899715531.html

https://ria.ru/20231001/opasnost-1899700288.html

белгородская область

белгородский район

муром

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков