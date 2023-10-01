Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/obstrel-1899725361.html
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 01.10.2023
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области 60 раз, пострадавших нет, выявлены повреждения домовладений и... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:44
2023-10-01T10:44
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg
БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области 60 раз, пострадавших нет, выявлены повреждения домовладений и автомобилей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В воскресенье губернатор опубликовал сводку об обстрелах, которые произошли в регионе 30 сентября. В субботу украинские военные нанесли удары по шести муниципалитетам, используя 60 снарядов, восемь из которых были сброшены с помощью дронов. Если сравнить эту статистику с сентябрем в целом, когда в сутки среднее количество составляет 92 снаряда, то можно сказать, что интенсивность атак в субботу снизилась более чем на 30%. Кроме того, в пятницу по области было выпущено 87 боеприпасов, а также производились атаки с использованием беспилотников. Важно отметить, что в ночь на 30 сентября дежурными средствами ПВО в Белгородском районе были уничтожены девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий. После работы ПВО в поселке Разумное выявлены разрушения в 9 частных домовладениях и 10 хозпостройках: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждены 5 автомобилей, два забора, водосток и два хозсубъекта", - написал Гладков. Он заявил, что в Борисовском районе в селе Богун-Городок с дрона сброшено 8 взрывных устройств, повреждено одно домовладение и три машины. В Валуйском горокруге село Новопетровка 4 раза обстреляно из ствольной артиллерии. В Грайворонском горокруге по селу Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. По данным главы региона, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Прилесье - зафиксировано 5 прилетов. "В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 7 артиллерийских и 3 минометных снаряда. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях посечена кровля. Также повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 6 минометных снарядов", - добавил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231001/tanki-1899715531.html
https://ria.ru/20231001/opasnost-1899700288.html
белгородская область
белгородский район
муром
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4c4015d556888278f1839db02ff44b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область

ВСУ за сутки 60 раз обстреляли приграничные районы Белгородской области

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области 60 раз, пострадавших нет, выявлены повреждения домовладений и автомобилей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В воскресенье губернатор опубликовал сводку об обстрелах, которые произошли в регионе 30 сентября. В субботу украинские военные нанесли удары по шести муниципалитетам, используя 60 снарядов, восемь из которых были сброшены с помощью дронов. Если сравнить эту статистику с сентябрем в целом, когда в сутки среднее количество составляет 92 снаряда, то можно сказать, что интенсивность атак в субботу снизилась более чем на 30%. Кроме того, в пятницу по области было выпущено 87 боеприпасов, а также производились атаки с использованием беспилотников. Важно отметить, что в ночь на 30 сентября дежурными средствами ПВО в Белгородском районе были уничтожены девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий. После работы ПВО в поселке Разумное выявлены разрушения в 9 частных домовладениях и 10 хозпостройках: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждены 5 автомобилей, два забора, водосток и два хозсубъекта", - написал Гладков.
Он заявил, что в Борисовском районе в селе Богун-Городок с дрона сброшено 8 взрывных устройств, повреждено одно домовладение и три машины. В Валуйском горокруге село Новопетровка 4 раза обстреляно из ствольной артиллерии. В Грайворонском горокруге по селу Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. По данным главы региона, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Прилесье - зафиксировано 5 прилетов.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
"Мобильные стальные гробы": в США сообщили о ловушке, устроенной для ВСУ
09:37
"В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 7 артиллерийских и 3 минометных снаряда. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях посечена кровля. Также повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 6 минометных снарядов", - добавил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Это знак. Украина вскрыла смертельную опасность для США
05:57
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районМуромВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала