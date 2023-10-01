https://ria.ru/20231001/obstrel-1899713622.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 01.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска в воскресенье обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T09:28

2023-10-01T09:28

2023-10-01T09:28

в мире

донецк

горловка

донецкая народная республика

нато

стирол

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113398_0:192:2961:1857_1920x0_80_0_0_dd3de2a02cc0c1419386fff449d7c842.jpg

ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 08.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, в 08.35, 08.45 и 09.05 украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по нему еще девять снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231001/obstrel-1899691879.html

https://ria.ru/20230930/kakhovka-1899600577.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк