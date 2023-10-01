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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 01.10.2023
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09:28 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/obstrel-1899713622.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 01.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в воскресенье обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T09:28
2023-10-01T09:28
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 08.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, в 08.35, 08.45 и 09.05 украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по нему еще девять снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231001/obstrel-1899691879.html
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк
В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 08.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Кроме того, в 08.35, 08.45 и 09.05 украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по нему еще девять снарядов калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтиролСЦКК
 
 
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