https://ria.ru/20231001/obstrel-1899710941.html

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 01.10.2023

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

В воскресенье утром ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, три человека ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T09:07

2023-10-01T09:07

2023-10-01T09:15

вооруженные силы украины

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

белгород

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В воскресенье утром ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, три человека ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Воскресным утром вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино. По предварительной информации, есть трое пострадавших, у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части. Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей и ушел, второго сейчас доставляют также в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Он также уточнил, что повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.По его словам, глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается.

https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899711287.html

https://ria.ru/20231001/obstrel-1899695319.html

белгородская область

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белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, белгород