https://ria.ru/20231001/obstrel-1899710941.html
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 01.10.2023
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
В воскресенье утром ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, три человека ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T09:07
2023-10-01T09:07
2023-10-01T09:15
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
белгород
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В воскресенье утром ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, три человека ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Воскресным утром вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино. По предварительной информации, есть трое пострадавших, у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части. Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей и ушел, второго сейчас доставляют также в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Он также уточнил, что повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.По его словам, глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается.
https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899711287.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, белгород
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгород
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино, ранены три человека