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ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 01.10.2023
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09:07 01.10.2023 (обновлено: 09:15 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/obstrel-1899710941.html
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 01.10.2023
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
В воскресенье утром ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, три человека ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T09:07
2023-10-01T09:15
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
белгород
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В воскресенье утром ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, три человека ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Воскресным утром вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино. По предварительной информации, есть трое пострадавших, у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части. Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей и ушел, второго сейчас доставляют также в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Он также уточнил, что повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.По его словам, глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается.
https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899711287.html
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вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, белгород
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгород
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино, ранены три человека

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкШебекино Белгородской области
Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В воскресенье утром ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, три человека ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Воскресным утром вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино. По предварительной информации, есть трое пострадавших, у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части. Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей и ушел, второго сейчас доставляют также в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.
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Он также уточнил, что повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.
По его словам, глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается.
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