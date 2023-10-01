https://ria.ru/20231001/obstrel-1899691879.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Новопетриковку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Новопетриковку и Ясиноватую - РИА Новости, 01.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Новопетриковку и Ясиноватую

Украинские войска в субботу обстреляли Донецк, Новопетриковку и Ясиноватую, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T01:00

2023-10-01T01:00

2023-10-01T01:00

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Донецк, Новопетриковку и Ясиноватую, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.00 - населенный пункт Новоукраинка - населенный пункт Новопетриковка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 23.10 украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив по ним суммарно шесть снарядов такого же калибра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231001/obstrel-1899690417.html

донецк

ясиноватая

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донецк, ясиноватая, украина, сцкк, нато, в мире