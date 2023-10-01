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При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадала еще одна женщина
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадала еще одна женщина - РИА Новости, 01.10.2023
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадала еще одна женщина
Еще одна женщина пострадала в субботу при обстреле украинскими войсками ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T00:40
2023-10-01T00:40
2023-10-01T00:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
октябрьский
денис пушилин
сцкк
волновахский район
в мире
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Еще одна женщина пострадала в субботу при обстреле украинскими войсками ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что два человека пострадали при обстреле украинскими войсками территории Никольского монастыря в селе Никольское. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 сентября по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Новопетриковка (Волновахский район): по улице Октябрьской, 2 ранена женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230930/gorlovka-1899622955.html
донецкая народная республика
октябрьский
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донецкая народная республика, октябрьский, денис пушилин, сцкк, волновахский район, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Октябрьский, Денис Пушилин, СЦКК, Волновахский район, В мире
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадала еще одна женщина
СЦКК: при обстреле ДНР украинскими войсками пострадала еще одна женщина