Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадала еще одна женщина - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/obstrel-1899690417.html
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадала еще одна женщина
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадала еще одна женщина - РИА Новости, 01.10.2023
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадала еще одна женщина
Еще одна женщина пострадала в субботу при обстреле украинскими войсками ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T00:40
2023-10-01T00:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
октябрьский
денис пушилин
сцкк
волновахский район
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Еще одна женщина пострадала в субботу при обстреле украинскими войсками ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что два человека пострадали при обстреле украинскими войсками территории Никольского монастыря в селе Никольское. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 сентября по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Новопетриковка (Волновахский район): по улице Октябрьской, 2 ранена женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230930/gorlovka-1899622955.html
донецкая народная республика
октябрьский
волновахский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_397:109:1036:588_1920x0_80_0_0_4a95fcb9b191bbd6bb749d18a484560a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, октябрьский, денис пушилин, сцкк, волновахский район, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Октябрьский, Денис Пушилин, СЦКК, Волновахский район, В мире
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадала еще одна женщина

СЦКК: при обстреле ДНР украинскими войсками пострадала еще одна женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Еще одна женщина пострадала в субботу при обстреле украинскими войсками ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что два человека пострадали при обстреле украинскими войсками территории Никольского монастыря в селе Никольское.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница
Вчера, 13:46
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 сентября по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Новопетриковка (Волновахский район): по улице Октябрьской, 2 ранена женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаОктябрьскийДенис ПушилинСЦККВолновахский районВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала