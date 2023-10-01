https://ria.ru/20231001/obstrel-1899690417.html

При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадала еще одна женщина

При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадала еще одна женщина - РИА Новости, 01.10.2023

При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадала еще одна женщина

Еще одна женщина пострадала в субботу при обстреле украинскими войсками ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T00:40

2023-10-01T00:40

2023-10-01T00:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

октябрьский

денис пушилин

сцкк

волновахский район

в мире

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Еще одна женщина пострадала в субботу при обстреле украинскими войсками ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что два человека пострадали при обстреле украинскими войсками территории Никольского монастыря в селе Никольское. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 сентября по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Новопетриковка (Волновахский район): по улице Октябрьской, 2 ранена женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230930/gorlovka-1899622955.html

донецкая народная республика

октябрьский

волновахский район

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донецкая народная республика, октябрьский, денис пушилин, сцкк, волновахский район, в мире