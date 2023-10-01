https://ria.ru/20231001/neft-1899693718.html
Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 2,5 доллара
Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 2,5 доллара - РИА Новости, 01.10.2023
Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 2,5 доллара
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повышается на 2,5 доллара - до 23,9 доллара за тонну, следует из данных Минфина. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T01:27
2023-10-01T01:27
2023-10-01T01:27
россия
экономика
цены на нефть
александр новак
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евразийский экономический союз
urals
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повышается на 2,5 доллара - до 23,9 доллара за тонну, следует из данных Минфина. Средняя цена нефти Urals с 15 августа по 14 сентября составила 77,03 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,61 доллара за баррель. Это означает, что скидка на российскую нефть за этот период составила в среднем 11,58 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. Месяцем ранее баррель Urals стоил 70,33 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 октября повышается на 0,7 доллара - до 7,1 доллара за тонну, на темные – на 2,5 доллара, до 23,9 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 0,7 доллара – до 7,1 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 1,4 доллара, до 13,1 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ остается нулевой. Пошлина на кокс повышается на 0,2 доллара - до 1,5 доллара за тонну. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Также министерство ожидает, что эта мера снизит цены на бензин и дизельное топливо. При этом из запрета есть исключения. В частности, мера не распространяется на поставки в страны ЕАЭС, гуманитарную помощь, судовое топливо, газойли и средние дистилляты. В среду вице-премьер Александр Новак заявил, что для долгосрочной балансировки российского рынка топлива правительство планирует принять ряд дополнительных мер. Среди них - корректировка параметров топливного демпфера и ограничение серого экспорта: или через повышение заградительной пошлины для перекупщиков топлива, или через полный запрет на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных.
https://ria.ru/20230929/neft-1899531632.html
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россия, экономика, цены на нефть, александр новак, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз, urals, brent
Россия, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евразийский экономический союз, Urals, Brent
Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 2,5 доллара
С 1 октября пошлина на экспорт нефти из России выросла до 23,9 доллара за тонну