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Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 2,5 доллара - РИА Новости, 01.10.2023
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01:27 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/neft-1899693718.html
Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 2,5 доллара
Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 2,5 доллара - РИА Новости, 01.10.2023
Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 2,5 доллара
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повышается на 2,5 доллара - до 23,9 доллара за тонну, следует из данных Минфина. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T01:27
2023-10-01T01:27
россия
экономика
цены на нефть
александр новак
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евразийский экономический союз
urals
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повышается на 2,5 доллара - до 23,9 доллара за тонну, следует из данных Минфина. Средняя цена нефти Urals с 15 августа по 14 сентября составила 77,03 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,61 доллара за баррель. Это означает, что скидка на российскую нефть за этот период составила в среднем 11,58 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. Месяцем ранее баррель Urals стоил 70,33 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 октября повышается на 0,7 доллара - до 7,1 доллара за тонну, на темные – на 2,5 доллара, до 23,9 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 0,7 доллара – до 7,1 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 1,4 доллара, до 13,1 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ остается нулевой. Пошлина на кокс повышается на 0,2 доллара - до 1,5 доллара за тонну. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Также министерство ожидает, что эта мера снизит цены на бензин и дизельное топливо. При этом из запрета есть исключения. В частности, мера не распространяется на поставки в страны ЕАЭС, гуманитарную помощь, судовое топливо, газойли и средние дистилляты. В среду вице-премьер Александр Новак заявил, что для долгосрочной балансировки российского рынка топлива правительство планирует принять ряд дополнительных мер. Среди них - корректировка параметров топливного демпфера и ограничение серого экспорта: или через повышение заградительной пошлины для перекупщиков топлива, или через полный запрет на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных.
https://ria.ru/20230929/neft-1899531632.html
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россия, экономика, цены на нефть, александр новак, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз, urals, brent
Россия, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евразийский экономический союз, Urals, Brent
Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 2,5 доллара

С 1 октября пошлина на экспорт нефти из России выросла до 23,9 доллара за тонну

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повышается на 2,5 доллара - до 23,9 доллара за тонну, следует из данных Минфина.
Средняя цена нефти Urals с 15 августа по 14 сентября составила 77,03 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,61 доллара за баррель. Это означает, что скидка на российскую нефть за этот период составила в среднем 11,58 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. Месяцем ранее баррель Urals стоил 70,33 доллара.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Британия подняла вопрос о пересмотре потолка цен на российскую нефть
29 сентября, 18:28
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 октября повышается на 0,7 доллара - до 7,1 доллара за тонну, на темные – на 2,5 доллара, до 23,9 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 0,7 доллара – до 7,1 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 1,4 доллара, до 13,1 доллара за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ остается нулевой. Пошлина на кокс повышается на 0,2 доллара - до 1,5 доллара за тонну.
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Также министерство ожидает, что эта мера снизит цены на бензин и дизельное топливо. При этом из запрета есть исключения. В частности, мера не распространяется на поставки в страны ЕАЭС, гуманитарную помощь, судовое топливо, газойли и средние дистилляты.
В среду вице-премьер Александр Новак заявил, что для долгосрочной балансировки российского рынка топлива правительство планирует принять ряд дополнительных мер. Среди них - корректировка параметров топливного демпфера и ограничение серого экспорта: или через повышение заградительной пошлины для перекупщиков топлива, или через полный запрет на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных.
Леонид Слуцкий
Россия должна закрыть экспорт нефти недружественным странам, заявил Слуцкий
29 сентября, 17:23
 
РоссияЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Евразийский экономический союзUralsBrent
 
 
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