https://ria.ru/20231001/nedelya-1899768013.html

Источник: делегацию из Венесуэлы ждут на Российской энергетической неделе

Источник: делегацию из Венесуэлы ждут на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 01.10.2023

Источник: делегацию из Венесуэлы ждут на Российской энергетической неделе

Представительная делегация из Венесуэлы ожидается на предстоящей 11-13 октября в Москве Российской энергетической неделе, сообщил в воскресенье РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T16:17

2023-10-01T16:17

2023-10-01T16:17

венесуэла

москва

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Представительная делегация из Венесуэлы ожидается на предстоящей 11-13 октября в Москве Российской энергетической неделе, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в Москве. "Мы ожидаем представительную делегацию на РЭН. Её уровень определят венесуэльские друзья", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230927/energetika-1899023773.html

венесуэла

москва

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венесуэла, москва