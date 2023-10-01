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Источник: делегацию из Венесуэлы ждут на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 01.10.2023
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16:17 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/nedelya-1899768013.html
Источник: делегацию из Венесуэлы ждут на Российской энергетической неделе
Источник: делегацию из Венесуэлы ждут на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 01.10.2023
Источник: делегацию из Венесуэлы ждут на Российской энергетической неделе
Представительная делегация из Венесуэлы ожидается на предстоящей 11-13 октября в Москве Российской энергетической неделе, сообщил в воскресенье РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:17
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венесуэла
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Представительная делегация из Венесуэлы ожидается на предстоящей 11-13 октября в Москве Российской энергетической неделе, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в Москве. "Мы ожидаем представительную делегацию на РЭН. Её уровень определят венесуэльские друзья", - сказал собеседник агентства.
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венесуэла, москва
Венесуэла, Москва
Источник: делегацию из Венесуэлы ждут на Российской энергетической неделе

Источник: представителей Венесуэлы ждут на Российской энергетической неделе

© РИА Новости / Карлос Эррера | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Венесуэлы
Мужчина с флагом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Карлос Эррера
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Мужчина с флагом Венесуэлы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Представительная делегация из Венесуэлы ожидается на предстоящей 11-13 октября в Москве Российской энергетической неделе, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в Москве.
«
"Мы ожидаем представительную делегацию на РЭН. Её уровень определят венесуэльские друзья", - сказал собеседник агентства.
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